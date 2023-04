Comunicado do Business Wire :EIG

A EIG, uma das principais investidoras institucionais nos setores de energia e infraestrutura global, anunciou hoje que Joe Kaeser, ex-presidente e ex-CEO da Siemens AG ("Siemens"), está agora na EIG como conselheiro sênior. Nesse papel, Kaeser fornecerá assessoria estratégica para a equipe de liderança da firma em assuntos relacionados aos mercados de energia global, com ênfase em energia, fontes renováveis e transição energética.

Joe atuou como presidente e CEO da Siemens de 2013 a 2021 e como diretor financeiro de 2006 a 2013. Durante sua atuação na Siemens, Joe supervisionou crescimento e transformação significativos, liderando a empresa em grandes iniciativas estratégicas, incluindo a reorganização da estrutura de conglomerados da Siemens em três empresas de foco: Siemens Healthineers, Siemens Energy e a nova e industrial Siemens AG, criando valor significativo para todas as partes interessadas. Kaeser atualmente atual como presidente não-executivo do Conselho da Siemens Energy AG, que fornece produtos, soluções e serviços para a geração, transmissão e distribuição de energia. Ele também atua como presidente não-executivo do Conselho da Daimler Truck Holding AG e é integrante também do Conselho da Linde, PLC.

"Estamos contentes de dar as boas-vindas ao Joe à equipe da EIG", afirmou Blair Thomas, presidente e CEO da EIG. "Sua ampla experiência global e seu profundo conhecimento do setor, adquiridos em uma carreira longa e distinta, serão valiosos para nossa firma e nosso portfólio de empresas, à medida que navegam pelo complexo ecossistema global de energia em mudança rápida. Estamos na expectativa das contribuições que ele fará à medida que continuamos buscando novas oportunidades de investimentos, apoiando a transição energética e entregando resultados excepcionais para nossos investidores."

"Estou empolgado por fazer parte da EIG nesse momento crucial do setor de energia, com a grande oportunidade de investimento de investimento nos setores de energia e infraestrutura", afirmou Kaeser. "A expertise e o histórico da EIG, combinados com sua abordagem disciplinada de investimento na transição energética, são imbatíveis. Estou na expectativa de aplicar minha experiência e rede global para ajudar a equipe a identificar e buscar oportunidades que impulsionam crescimento e criam valor para os investidores da EIG e as empresas do portfólio em todo o mundo".

Sobre a EIG

A EIG é uma das principais investidoras institucionais nos setores de energia e infraestrutura global com $ 22,7 bilhões sob gestão em 31 de dezembro de 2022. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Nos seus 40 anos de história, a EIG comprometeu US$ 44,6 bilhões em 396 projetos ou empresas em 42 países nos seis continentes. Entre os clientes da EIG estão muitos dos principais planos de pensão, empresas de seguros, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sua sede em Washington, D.C. e escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter mais informações, visite o site da EIG em www.eigpartners.com.

