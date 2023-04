Comunicado do Business Wire :CTS Engines

A CTS Engines, líder no fornececimento independente de manutenção, reparo e revisão (MRO) de motores de jatos, anunciou planos para uma nova sede em Coral Springs, Flórida. A nova instalação possui mais de 215.000 pés quadrados de espaço, dobrando a área de ocupação e a capacidade da empresa. Será equipada com equipamentos e tecnologia de última geração para oferecer aos clientes tempos de resposta mais rápidos e o mais alto nível de serviço. A instalação de Coral Springs estará localizada próxima à sede atual da empresa, sendo esperado que inicie a produção de seu primeiro motor no fim de 2023.

CTS announces new headquarters. (Photo: Business Wire)

O novo prédio irá abrigar operações em expansão da CTS Engines, que tiveram um crescimento significativo nos últimos anos. A instalação de última geração irá contar com os mais recentes avanços em tecnologia de manutenção e reparo de motores, permitindo que a empresa ofereça níveis ainda mais altos de serviço a seus clientes. O novo espaço irá possibilitar à CTS acrescentar novas variantes de motores que aumentam as ofertas de serviço a todos os clientes.

"Estamos muito felizes em anunciar nossos planos para um novo prédio em Coral Springs. A nova instalação irá nos permitir expandir nossas operações e continuar fornecendo serviços de MRO da mais alta qualidade a nossos clientes", disse Vesa Paukkeri, Diretor Executivo da CTS. "Nossa estrutura de controle de turbulência recém-construída, combinada com o investimento em nossa nova instalação, irá nos permitir satisfazer as crescentes demandas de nossos clientes nos próximos anos."

"É um momento promissor para nossa empresa e estamos na expectativa pelas oportunidades que este novo prédio trará. A nova instalação não apenas irá aprimorar nossa capacidade de fornecer suporte interno aos motores de nossos clientes atuais, mas também abrir caminho para nossa expansão em recursos a motores CF6-80E1 e PW4000, impulsionando assim o crescimento de nossa empresa", disse Randy Mengel, Diretor de Operações da CTS.

Sobre a CTS Engines

A CTS Engines é líder mundial em manutenção de motores mais antigos, repensando os negócios como de costume. Com sede em Fort Lauderdale, Flórida, a CTS Engines é uma empresa de MRO independente que fornece serviços completos de manutenção, reparo, revisão e testes para proprietários e operadores de motores de aeronaves com fuselagem larga. Orgulhosamente damos suporte a uma ampla gama de clientes comerciais e militares. Desde 2002, a CTS Engines construiu sua reputação na capacidade de oferecer a seus clientes soluções econômicas e de alta qualidade para manutenção de motores. Nossa missão é manter os motores mais antigos de nossos clientes para voar por mais tempo e com mais confiabilidade do que qualquer outra empresa de MRO no mundo.

Para mais informação, contate apenas: CTS Engines Alejandra Meza [email protected]

Para mais informação sobre a CTS Engines, acesse nosso site: www.CTSEngines.com

