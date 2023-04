Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming de maior confiança do mundo, anunciou hoje que formou parceria com a Frequency, uma empresa de vídeo baseada em nuvem, impulsionando a criação linear de canais para fornecedores de conteúdo. Como uma líder em soluções de canais gratuitos de streaming de TV suportados por anúncios (FAST), a integração da Frequency à premiada plataforma de vídeo da Brightcove permite aos clientes criar, lançar e gerir canais FAST de forma integrada, a fim de expandir seu alcance e aumentar sua receita.

"Capacitar empresas de mídia a alcançar, atrair e monetizar novos públicos é algo central na solução do studio de mídia da Brightcove", diz Marc DeBevoise, CEO da Brightcove. "Os canais FAST são uma mídia de rápido crescimento, expansão de alcance e geradora de receita para empresas de mídia. Com esta parceria, estamos ampliando a forma como nossos clientes podem crescer lançando seus próprios canais FAST diretamente de nossa poderosa plataforma de vídeo. Nossa integração com a Frequency também ajudará nossos clientes a centralizar seu conteúdo de vídeo, programação, distribuição e monetização de anúncios por meio de um fluxo de trabalho integrado".

A parceria da Brightcove e da Frequency combina suas soluções, ajudando os clientes a criar canais lineares para distribuição para agregadores FAST, MVPD e vMVPD, e canais de distribuição a nível global. Com a integração disponível no Brightcove Marketplace, os clientes podem conectar sua biblioteca de vídeo à Frequency, para uma programação e distribuição de classe mundial. Por meio da parceria, a Brightcove pretende retirar o trabalho de desenvolvimento de canais, tornando mais fácil para os clientes publicarem seu conteúdo para canais FAST.

"Esta parceria proporcionará aos clientes da Brightcove uma maneira perfeita de criar experiências de exibição lineares para alcançar sua audiência em todos os dispositivos e de todas as formas", disse Blair Harrison, CEO e Fundador da Frequency. "Nossas ferramentas foram projetadas para capacitar os clientes a entregar a programação que eles sabem que seus espectadores desejam de uma forma visualmente incrível com os fluxos de trabalho mais simples e intuitivos".

A integração com a Frequency funcionará juntamente com o recentemente anunciado serviço de Monetização de anúncios da Brightcove, produtos de insights de ponta a ponta, e a equipe global de operações de anúncios recentemente formada, para ajudar empresas de mídia a planejar e maximizar sua estratégia de anúncios e receita.

Sobre a Frequency

Frequency é uma empresa de software baseada em Los Angeles que desenvolve e opera uma plataforma SaaS de vídeo em nuvem para a criação, distribuição e monetização de canais lineares. A Frequency produz canais para mais de 350 milhões de TVs conectadas globalmente por meio das mais importantes plataformas de TV gratuitas suportadas por anúncios (FAST) e plataformas MVPD. A Frequency é a plataforma de streaming linear que mais cresce em OTT.Com centenas de fornecedores de conteúdo em nossa rede, a Frequency cria software inovador que é definido como o futuro da TV. Permitimos que nossos clientes criem experiências de conteúdo que inspiram, educam e entretêm audiências em todo o mundo. Visitewww.frequency.com.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções de streaming mais confiáveis, dimensionáveis e seguras para desenvolver uma conexão maior entre as empresas e seu público, independentemente de onde ele esteja ou do dispositivo usado para consumo de conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite às empresas vender para os clientes de forma mais eficaz, permite aos líderes de mídia transmitir e monetizar conteúdos de forma mais confiável, e permite que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de maneira mais intensa. Com dois prêmios Emmy® Awards em Tecnologia e Engenharia para inovação, produtividade que lidera o setor de forma consistente, e escalabilidade sem igual, ampliamos de forma contínua os limites do que os vídeos podem fazer. Siga no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Visitewww.brightcove.com.

