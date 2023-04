Union Berlin empata com Bochum (1-1) e pode ser alcançado no 'G3' da Bundesliga

O Union Berlin (3º) põe em perigo a sua posição no 'pódio' da Bundesliga faltando seis rodadas para o final após empatar em 1 a 1 em casa contra o Bochum (15º), que luta para não ser rebaixado.

Apesar de ter saído na frente com um gol do croata Josip Juranovic pouco antes do intervalo (45+2'), o jogo se complicou para o time da capital quando o austríaco Kevin Stöger empatou de pênalti para o Bochum aos dez minutos do segundo tempo (55') e seis minutos depois ficou em inferioridade devido à expulsão do zagueiro Paul Jaeckel, que recebeu um segundo cartão amarelo.

Nesta 28ª rodada do campeonato alemão, o Bayern de Munique lidera com 59 pontos, mas não passou do empate (1-1) no sábado contra o Hoffenheim (13º), dois pontos acima do Borussia Dortmund (que empatou em 3-3 em sua visita ao Stuttgart) e 7 pontos a mais que o Union Berlin.

O perigo para a equipe da capital está logo atrás, já que o Leipzig (4º) ficou a apenas um ponto após derrotar no sábado o Augsburg por 3 a 2, e o Freiburg (5º) ficou a dois depois de vencer o Werder Bremen (12º) por 2 a 1 fora de casa em outra partida disputada neste domingo.

-- Jogos da 28ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Schalke 04 - Hertha Berlim 5 - 2

- Sábado:

Colônia - Mainz 1 - 1

RB Leipzig - Augsburg 3 - 2

Bayern de Munique - Hoffenheim 1 - 1

Stuttgart - Borussia Dortmund 3 - 3

Eintracht Frankfurt - B. Moenchengladbach1 - 1

- Domingo:

Werder Bremen - Freiburg 1 - 2

1. FC Union Berlin - Bochum 1 - 1

Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 59 28 17 8 3 78 30 48

2. Borussia Dortmund 57 28 18 3 7 62 39 23

3. 1. FC Union Berlin 52 28 15 7 6 43 31 12

4. RB Leipzig 51 28 15 6 7 53 35 18

5. Freiburg 50 28 14 8 6 41 37 4

6. Bayer Leverkusen 43 27 13 4 10 51 41 10

7. Eintracht Frankfurt 42 28 11 9 8 49 41 8

8. Mainz 42 28 11 9 8 46 39 7

9. Wolfsburg 39 27 10 9 8 46 36 10

10. B. Moenchengladbach 36 28 9 9 10 43 45 -2

11. Colônia 32 28 7 11 10 37 46 -9

12. Werder Bremen 32 28 9 5 14 43 54 -11

13. Hoffenheim 29 28 8 5 15 38 47 -9

14. Augsburg 29 28 8 5 15 37 53 -16

15. Bochum 27 28 8 3 17 31 61 -30

16. Stuttgart 24 28 5 9 14 35 50 -15

17. Schalke 04 24 28 5 9 14 26 52 -26

18. Hertha Berlim 22 28 5 7 16 33 55 -22

