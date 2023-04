Último dia de troca de prisioneiros no Iêmen

O governo e os rebeldes do Iêmen libertaram um novo grupo de detidos neste domingo (16), no terceiro e último dia de uma grande troca de prisioneiros em meio a negociações para pôr fim a mais de oito anos de guerra.

Um avião com 42 militares do governo decolou hoje da capital do país, Sanaa, nas mãos dos insurgentes desde 2014, com destino a Marib, último bastião do governo no norte do território, informou a chefe de Comunicação do Comitê Internacional de Cruz Vermelha (CICV), Jessica Moussan.

Ao mesmo tempo, um avião com 48 rebeldes huthis partiu de Marib para Sanaa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o CICV, mais três voos estão previstos para este domingo entre as duas cidades, completando uma operação de três dias.

Quatro jornalistas condenados à morte pelos huthis estão entre os detidos que serão soltos neste domingo, disse o porta-voz oficial da delegação do governo que negocia a troca, Majid Fadael.

No total, cerca de 900 prisioneiros seriam libertados, graças a um acordo firmado em março na Suíça entre o governo, apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, e os huthis, apoiados pelo Irã.

A troca, a maior desde a libertação de mais de 1.000 presos em outubro de 2020, acontece em meio a crescentes esperanças de paz em um conflito que mergulhou o país em uma das piores crises humanitárias do mundo.

bur-saa/pc/zm/tt

Tags