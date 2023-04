Três funcionários da ONU morrem nos confrontos em Darfur, no Sudão

Três funcionários das Nações Unidas no Sudão morreram na conturbada região de Darfur, em meio aos confrontos entre o Exército e as forças paramilitares - disse o chefe da missão da ONU no país, Volker Perthes, neste domingo (16).

"Três funcionários do Programa Mundial de Alimentos morreram nos confrontos que eclodiram em Kabkabiya, Darfur do Norte", afirmou Perthes, em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/ami/pc/mb/tt

Tags