Reator nuclear finlandês, maior da Europa, entra em operação

O reator nuclear finlandês Olkiluoto 3, o maior da Europa, começou a produzir eletricidade neste domingo (16) - anunciou a operadora TVO.

Após 18 anos de obras, o reator localizado na costa sudoeste da Finlândia "começou a produzir eletricidade", disse a TVO.

Com 1.600 megawatts, fornece em torno de 14% da produção de eletricidade finlandesa e é o mais potente da Europa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Construído pelo grupo francês Areva e pela empresa alemã Siemens, utiliza tecnologia de água pressurizada EPR de última geração.

Considerada mais potente e segura, essa tecnologia foi concebida para relançar a energia nuclear na Europa após o desastre nuclear de Chernobyl em 1986.

Olkiluoto é o terceiro reator EPR do mundo. Outros dois já operam na China.

Sua construção começou em 2005, mas o projeto acumulou contratempos, e as obras terminaram com um custo final maior do que o anunciado inicialmente.

Apesar do fiasco de Olkiluoto, o apoio à energia nuclear civil cresceu na Finlândia nos últimos anos, alimentado por preocupações climáticas e pelas tensões energéticas mundiais.

De acordo com uma pesquisa publicada em maio passado, 60% dos finlandeses apoiam esse tipo de energia.

O reator finlandês começou a operar poucas horas depois de a Alemanha fechar seus últimos três reatores nucleares, encerrando mais de 20 anos de eliminação gradual da energia atômica no país.

As centrais Isar 2 (sudeste), Neckarwestheim (sudoeste) e Emsland (noroeste) foram desconectadas da rede elétrica antes da meia-noite, conforme planejado.

Em nota, a companhia energética RWE descreveu o fechamento como "o fim de uma era".

jll-map/prh/meb/zm/tt

Tags