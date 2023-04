Líder Barça empata com Getafe (0-0) e Real Madrid fica a 11 pontos; Atlético vence Almería

O Barcelona, líder isolado, não passou do empate em 0 a 0 em sua visita a uma equipe da zona inferior da tabela, o Getafe (15º), neste domingo, pela 29ª rodada da LaLiga espanhola, em que o Atlético de Madrid (3º) continuou em boa fase ao vencer o Almería (17º) por 2 a 1.

Com 73 pontos, o Barça viu sua vantagem na classificação reduzida de treze para onze pontos sobre o Real Madrid (2º), que no sábado venceu o Cádiz (16º) fora de casa por 2 a 0.

É o segundo empate sem gols consecutivo do Barcelona, que na segunda-feira desta semana havia ficado no 0 a 0 no clássico catalão no Camp Nou contra o Girona.

Foi também o terceiro jogo consecutivo sem vencer e sem marcar, já que no anterior havia sido derrotado por 4 a 0 em casa pelo Real Madrid, que então o eliminou nas semifinais da Copa do Rei.

O Barça não vence, portanto, desde a goleada por 4 a 0 sobre o lanterna Elche, em 1º de abril, mas, apesar da queda de desempenho nos últimos jogos, sua posição na LaLiga continua muito favorável.

"Não estamos no melhor momento da temporada. Nem no jogo, nem na eficácia, nem nos resultados. Tentamos hoje de todas as formas, mas fomos lentos, não nos sentimos à vontade", admitiu o técnico do Barcelona, Xavi Hernández na coletiva de imprensa pós-jogo.

Mas o treinador buscou ver o lado positivo. "É um ponto, num campo difícil, levado em conta as circunstâncias". Xavi lembrou que sua equipe ainda tem "uma boa vantagem".

O time catalão dominou claramente o Getafe, que apostou numa estratégia ultra-defensiva. Foi fundamental o goleiro David Soria, impecável neste jogo, como quando fez uma defesa espetacular em um chute de pé esquerdo do brasileiro Raphinha aos 75 minutos.

Nos últimos instantes, o Getafe esteve à beira da vitória com um remate de Borja Mayoral, que roçou no poste da baliza defendida por Marc-André Ter Stegen aos 87 minutos.

Além deste novo empate, a outra notícia ruim do jogo para o Barcelona foi a lesão de Sergi Roberto, que aos 18 minutos pediu para ser substituído, reclamando de dores na parte posterior da coxa esquerda. Ele deu lugar a Eric Garcia.

Antes da partida, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, participou de uma reunião com torcedores do clube e falou sobre o 'caso Negreira', o escândalo de arbitragem que circula sobre a entidade há dois meses.

"Eles não têm nada porque não há nada", garantiu Laporta, que tem prevista uma coletiva de imprensa na segunda-feira para "dar todas as explicações" sobre o assunto.

Já o Atlético de Madrid venceu o Almería por 2 a 1 com destaque para o atacante francês Antoine Griezmann, autor dos dois gols 'colchoneros', aos 5 e 43 minutos. Entre um gol e outro, os andaluzes haviam empatado provisoriamente com um gol contra do uruguaio José Giménez.

Griezmann, que está jogando em alto nível neste ano de 2023 após a pausa para a Copa do Mundo, poderia até ter feito um hat-trick se a trave não tivesse repelido outra tentativa aos 61 minutos.

"Estou neste nível graças aos meus companheiros. Sem o time não posso marcar gols e dar assistências. Eu desfruto jogando aqui", disse Griezmann ao canal de televisão Movistar.

Essa foi a sexta vitória consecutiva no campeonato do Atlético, que atravessa uma fase muito boa e que vai visitar o Barcelona na próxima rodada.

No primeiro jogo deste domingo, o Girona (9º) venceu por 2 a 0 o Elche (20º), cada vez mais afundado rumo à segunda divisão.

O argentino Taty Castellanos (45') e Oriol Romeu (70') marcaram os gols do Girona na partida.

-- Jogos da 29ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Osasuna 2 - 1

- Sábado:

Villarreal - Valladolid 1 - 2

Athletic Bilbao - Real Sociedad 2 - 0

Betis - Espanyol 3 - 1

Cádiz - Real Madrid 0 - 2

- Domingo:

Girona - Elche 2 - 0

Getafe - Barcelona 0 - 0

Atlético de Madrid - Almería 2 - 1

Valencia - Sevilla

- Segunda-feira:

(16h00) Celta Vigo - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 73 29 23 4 2 53 9 44

2. Real Madrid 62 29 19 5 5 61 24 37

3. Atlético de Madrid 60 29 18 6 5 47 21 26

4. Real Sociedad 51 29 15 6 8 37 28 9

5. Betis 48 29 14 6 9 37 30 7

6. Villarreal 47 29 14 5 10 38 28 10

7. Athletic Bilbao 43 29 12 7 10 40 29 11

8. Rayo Vallecano 40 29 10 10 9 35 34 1

9. Girona 38 29 10 8 11 44 42 2

10. Osasuna 38 29 10 8 11 25 30 -5

11. Celta Vigo 36 28 9 9 10 36 39 -3

12. Mallorca 34 28 9 7 12 25 30 -5

13. Sevilla 32 28 8 8 12 33 44 -11

14. Valladolid 32 29 9 5 15 25 48 -23

15. Getafe 31 29 7 10 12 27 36 -9

16. Cádiz 31 29 7 10 12 23 42 -19

17. Almería 30 29 8 6 15 35 50 -15

18. Valencia 27 28 7 6 15 30 34 -4

19. Espanyol 27 29 6 9 14 35 49 -14

20. Elche 13 29 2 7 20 20 59 -39

