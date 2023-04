Líder Arsenal cede empate contra West Ham (2-2) e City pode se aproximar

Assim como havia acontecido no último domingo, com o empate fora de casa com o Liverpool, o líder Arsenal abriu 2 a 0 a seu favor e depois cedeu o empate (2-2), desta vez contra o West Ham (15º), em jogo da 31ª rodada da Premier League.

Com 74 pontos, os 'Gunners' têm agora quatro de vantagem sobre o atual campeão Manchester City (2º, 70), que venceu o Leicester (19º) por 3 a 1 no sábado.

Nas últimas duas rodadas, o City reduziu de oito para quatro pontos a diferença em relação ao líder. Soma-se a isso o fato da equipe de Pep Guardiola ter disputado um jogo a menos além de que vai receber o Arsenal no Etihad Stadium daqui a dez dias. Dessa forma o campeonato ganha muita emoção antes da sua reta final.

"Foi muito decepcionante", admitiu o técnico espanhol do Arsenal, Mikel Arteta, à Sky Sports.

"Começamos mais uma vez de forma magnífica, com controle total, e depois perdemos esse controle. Permitimos que recuperassem a esperança", lamentou.

O goleiro Aaron Ramsdale, que já foi decisivo no último domingo para salvar um ponto em Anfield, também protagonizou uma dupla intervenção nos últimos instantes que evitou a derrota desta vez diante aos 'Hammers'.

No início do jogo nada fazia pensar que o Arsenal iria se complicar.

Em apenas dez minutos, os Gunners já venciam por 2 a 0 no London Stadium. Primeiro foi com um gol do brasileiro Gabriel Jesus, aos 7 minutos, após uma assistência de Ben White apesar de nove jogadores do West Ham na área.

Três minutos depois, o também brasileiro Gabriel Martinelli cruzou para a trave mais distante e o norueguês Martin Odegaard concluiu de primeira para o fundo da rede (10').

Mas, como no jogo contra o Liverpool, o Arsenal deixou seu adversário votlar para o jogo. Said Benrahma converteu um pênalti aos 33 minutos e no minuto 54 Jarrod Bowen disparou de primeira para fazer 2 a 2.

Dois minutos antes desse gol de Bowen, Bukayo Saka poderia ter feito 3 a 1 para o Arsenal, mas perdeu um pênalti.

O Arsenal vai receber na próxima rodada o lanterna Southampton e tentará se reencontrar com a vitória antes da crucial visita ao Manchester City.

-- Jogos da 31ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Aston Villa - Newcastle 3 - 0

Southampton - Crystal Palace 0 - 2

Everton - Fulham 1 - 3

Wolverhampton - Brentford 2 - 0

Chelsea - Brighton 1 - 2

Tottenham - AFC Bournemouth 2 - 3

Manchester City - Leicester 3 - 1

- Domingo:

West Ham - Arsenal 2 - 2

Nottingham - Manchester United

- Segunda-feira:

(16h00) Leeds - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 74 31 23 5 3 74 31 43

2. Manchester City 70 30 22 4 4 78 28 50

3. Newcastle 56 30 15 11 4 48 24 24

4. Manchester United 56 29 17 5 7 44 37 7

5. Tottenham 53 31 16 5 10 57 45 12

6. Aston Villa 50 31 15 5 11 44 40 4

7. Brighton 49 29 14 7 8 54 37 17

8. Liverpool 44 29 12 8 9 50 35 15

9. Brentford 43 31 10 13 8 47 42 5

10. Fulham 42 30 12 6 12 42 41 1

11. Chelsea 39 31 10 9 12 30 33 -3

12. Crystal Palace 36 31 9 9 13 31 40 -9

13. Wolverhampton 34 31 9 7 15 26 42 -16

14. AFC Bournemouth 33 31 9 6 16 31 59 -28

15. West Ham 31 30 8 7 15 29 41 -12

16. Leeds 29 30 7 8 15 39 54 -15

17. Everton 27 31 6 9 16 24 46 -22

18. Nottingham 27 30 6 9 15 24 54 -30

19. Leicester 25 31 7 4 20 41 55 -14

20. Southampton 23 31 6 5 20 24 53 -29

