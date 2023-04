Hertha Berlim, lanterna da Bundesliga, demite técnico Sandro Schwarz

O Hertha Berlim, lanterna da Bundesliga após a derrota por 5 a 2 em Gelsenkirchen para o Schalke na sexta-feira, demitiu seu técnico Sandro Schwarz neste domingo, para substituí-lo por Pal Dardai, a seis rodadas do fim do campeonato.

Com 28 jogos disputados, a equipe da capital soma 22 pontos e está a dois pontos do Schalke (penúltimo) e do Stuttgart (16º e na posição de repescagem). A primeira equipe em posição de permanência na primeira divisão, o Bochum, tem 26 pontos antes de jogar neste domingo fora de casa contra o Union Berlin.

A missão de salvar o clube da queda coube a Pal Dardai, ex-técnico da seleção da Hungria, que havia comandado o Hertha entre fevereiro de 2015 e junho de 2019, e depois entre janeiro e novembro de 2021.

A última vitória do Hertha data de 25 de fevereiro contra o Augsburg. Em 2023, os berlinenses já perderam oito vezes, acumulando dois empates e duas vitórias.

Este é o nono treinador demitido nesta temporada da Bundesliga, em oito clubes, desde que o Stuttgart dispensou Pellegrino Matarazzo, em meados de outubro de 2022, e depois Bruno Labbadia, no início de abril.

