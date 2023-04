EUA ainda é 'o melhor aliado' de Israel, diz premiê após vazamento de documentos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, insistiu, neste domingo (16), em que os Estados Unidos continuam sendo o "melhor aliado" de seu país, apesar de um vazamento de documentos sigilosos americanos, que incluíam informação sobre o Estado judeu, cuja importância minimizou.

Uma das notas sigilosas que vazaram na internet dizia que líderes do Mossad, o serviço de inteligência israelense, haviam defendido as manifestações contra a controversa reforma do sistema judicial, promovida pelo governo ultradireitista de Netanyahu.

É um "mal-entendido", assegurou o primeiro-ministro em entrevista à emissora de TV americana NBC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Membros do baixo escalão do Mossad "podem participar de protestos", mas não os hierarcas, afirmou, o que explica o conteúdo do documento americano.

Netanyhu assegurou que o serviço de inteligência hebraico trabalhou "de mãos dadas" com o governo para "garantir a segurança do país".

Desde o anúncio do projeto de reforma, no começo de janeiro, foram celebradas manifestações multitudinárias em Israel para repudiar o texto, que reuniram dezenas de milhares de pessoas todas as semanas.

No fim de março, o governo anunciou uma pausa nesta reforma, que tem sido criticada, inclusive, pelo presidente americano, Joe Biden.

Biden disse esperar que as autoridades israelenses abandonem o projeto.

"Os Estados Unidos são indispensáveis para Israel e são, de longe, seu melhor aliado", afirmou Netanyahu. "Os amigos às vezes podem ter desavenças", completou.

led/cjc/dg/llu/mvv

Tags