Comunicado do Business Wire :EXEED

Como um dos primeiros grupos automóveis chineses a tornar-se global, a Chery Internacional está empenhada em construir ela própria uma empresa de classe mundial com competitividade global e influência de escala. A fim de melhor satisfazer as necessidades de diferentes consumidores estrangeiros, a Chery Internacional introduziu 4 marcas de CHERY, OMODA, JAECOOO, e EXEED no mercado estrangeiro.

A marca CHERY é uma das primeiras marcas de automóveis chineses a tornar-se global, e é conhecida pelos produtos das séries TIGGO e ARRIZO, que também inclui novos produtos eletrificados. Em termos de novo layout de eletrificação, a série de produtos TIGGO da marca CHERY lançará também no futuro uma nova geração de tecnologia PHEV, que será cooperada com motor especial híbrido de alta eficiência e tecnologia super eléctrica híbrida DHT; entretanto, no campo da carros 100% elétrico, estão a ser desenvolvidos 800V de carregamento rápido e tecnologia de bateria quadrada e redonda que são mais seguras e eficientes, e em conjunto proporcionarão aos consumidores formas mais sustentáveis e saudáveis de viajar.

A criação da marca OMODA & JAECOOO visa atender activamente às tendências de mudança para o futuro. À medida que os tempos mudam e a tecnologia evolui, a AR/VR, a inteligência virtual digital e artificial estão em toda parte de nossas vidas e durante o processo de rápida mudança tecnológica, o grupo jovem e personalizado no mercado internacional está a crescer rapidamente. Para tal, a marca OMODA nasce para as necessidades das pessoas impulsionadas pelas mudanças tecnológicas. A nova marca JAECOO visa o grupo de clientes urbanos de elite com sofisticação e elegância.

A marca EXEED visa construir uma marca de luxo. Para além dos veículos ICE como o LX, TXL e VX, a EXEED irá também apresentar o novo mercado de eletrificação de luxo. No futuro, a EXEED lançará três novos produtos eletrificados importantes no mercado global - o modelo estratégico PHEV RX com a última geração de DHT de configuração híbrida completa, e dois produtos 100% eléctricos baseados na nova geração de nova plataforma inteligente E0X. Estes produtos também lançam as bases para a transformação da EXEED numa marca de eletrificação de luxo.

A viagem ultramarina da Chery Internacional está firmemente alicerçada na operação independente dessas 4 marcas, que também trarão novos produtos de tecnologia futura para os seus respectivos grupos de consumidores e encontrar consumidores no mercado internacional o mais rapidamente possível. Na 20ª Salão Internacional da Indústria Automobilística de Xangai a ser realizada em breve, a Chery Internacional fará também novos anúncios sobre a estratégia dessas marcas no estrangeiro.

