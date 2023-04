Ataque atribuído ao Estado Islâmico deixa 26 mortos na Síria

Pelo menos 26 pessoas morreram neste domingo (16) em um novo ataque a catadores de trufas, atribuído ao grupo Estado Islâmico (IS) no centro da Síria - de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

O grupo jihadista "matou 26 pessoas no domingo quando coletavam trufas no deserto, no leste de Hama", afirmou o Observatório, acrescentando que pelo menos dez deles eram combatentes pró-regime.

