Aniversário no Alabama termina com 20 pessoas baleadas

Pelo menos 20 pessoas foram baleadas na noite de sábado (15) em uma festa de aniversário de Sweet 16 - evento similar à tradicional celebração dos 15 anos nos países latino-americanos - no estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos, informou a imprensa local neste domingo.

A rede de televisão WRBL relatou neste domingo (16) uma intensa atividade policial, com fitas de isolamento da cena do crime em torno de um prédio em Dadeville, Alabama, além de lençóis brancos cobrindo o chão.

As agências de segurança não confirmaram publicamente a ocorrência de mortos, ou feridos, mas a imprensa local e testemunhas disseram que várias pessoas foram baleadas, a maioria adolescentes. As vítimas foram levadas para hospitais próximos.

Segundo especialistas da polícia local em investigação preliminar, uma briga provocou a troca de tiros na festa de aniversário "Sweet 16" de uma adolescente, por volta das 22h30 de sábado (00h30 de domingo no horário de Brasília), acrescentou a emissora WRBL.

Também na noite de ontem, as autoridades confirmaram que duas pessoas foram mortas, e outras quatro ficaram feridas, em um tiroteio em Louisville, no estado do Kentucky, a mesma cidade onde um homem armado matou cinco pessoas em um banco na segunda-feira passada (10).

