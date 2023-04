Suspeito de vazar documentos secretos nos EUA é indiciado

Militar da Guarda Nacional Aérea americana, Jack T., de 21 anos, ficará preso até audiência de detenção. Ele teria divulgado em plataforma de chat documentos sigilosos sobre a guerra na Ucrânia, a Rússia e outros países.Jack T.*, suspeito de divulgar documentos altamente sigilosos dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia, foi formalmente acusado nesta sexta-feira (14/04) e ficará preso até a audiência de detenção, na próxima quarta-feira, decidiu o tribunal federal de Boston. O militar da Guarda Nacional Aérea de Massachusetts, de 21 anos, descendente de portugueses, foi acusado de "retenção e transmissão não autorizadas de informações de defesa nacional", segundo a TV americana CNN, citando documentos do tribunal. Ele também responderá por "remoção e retenção não autorizadas de documentos ou materiais sigilosos". De macacão cáqui, Jack T. só se pronunciou duas vezes durante a breve audiência, respondendo "sim" quando o juiz lhe perguntou se compreendia seu direito de permanecer em silêncio. A certa altura, durante a audiência, um homem gritou, do fundo do tribunal, "Eu te amo, Jack", ao que o indiciado respondeu, sem se virar: "Te amo também, pai." Ele não apresentou recurso contra a decisão do magistrado. Indícios comprometedores Investigadores do FBI, a polícia federal dos EUA, detiveram Jack T. na quinta-feira, na casa de sua família em North Dighton, Massachusetts, com base em pistas que o apontam como responsável por um vazamento de documentos secretos dos Estados Unidos. Registros de faturação de uma plataforma de comunicação social na internet permitiram ao FBI a identificar o suspeito, de acordo com os autos do tribunal consultados pela agência de notícias americana AP. Natural de Swansea, no mesmo estado, o militar Jack T. começou a divulgar os documentos na plataforma de chat Discord, mas seu alcance explodiu em março, quando um usuário espalhou os documentos a outros grupos com mais membros. Os arquivos detalham a avaliação americana da guerra na Ucrânia e dados sobre o status das forças russas, bem como material sensível sobre o Canadá, China, Israel e Coreia do Sul. av (AP, Lusa, Reuters) * DW segue o Código de Imprensa alemão, segundo o qual o nome completo de suspeitos de crimes não deve ser divulgado, a não ser em casos específicos de interesse público.