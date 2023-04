Rune vence Sinner e vai enfrentar Rublev na final do Masters 1000 de Montecarlo

O dinamarquês Holger Rune, número 9 do ranking mundial, se classificou para a final do Masters 1000 de Montecarlo neste sábado ao vencer o italiano Jannik Sinner (8º) por 1-6, 7-5 e 7-5 e vai decidir o título com o russo Andrey Rublev (6º).

Aos 19 anos, Rune já conquistou um Masters 1000, no ano passado em Paris, onde venceu Novak Djokovic na decisão.

