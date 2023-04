Real Madrid vence Cádiz (2-0) e se consolida na vice-liderança do Espanhol

O Real Madrid (2º) venceu o Cádiz (15º) fora de casa por 2 a 0, neste sábado pela 29ª rodada da LaLiga enquanto o Betis (5º) derrotou o Espanyol (19º) por 3 a 1, aproximando-se assim da 'zona da Champions', fechada atualmente pela Real Sociedad (4º) que perdeu o dérbi basco para o Athletic Bilbao (7º) por 2 a 0.

Os gols de Nacho Fernández (70') e Marco Asensio (76') permitiram ao Real Madrid se firmar no segundo lugar da tabela, à frente do Atlético de Madrid, que enfrenta o Almería no domingo.

"Foi um jogo bem resolvido num momento importante da temporada. Devo dizer que a atitude dos jogadores em campo foi espetacular", disse Carlo Ancelotti após a partida, admitindo que "faltou um pouco de sucesso no primeiro tempo".

O técnico poupou o atacante brasileiro Vinicius Junior, pensando no jogo de volta das quartas de final contra o Chelsea.

O Real Madrid acabou levando a melhor numa partida em que dominou, mas falhou muito nos últimos metros.

Karim Benzema aproveitou uma bola rebatida pelo goleiro David Gil, mas seu explodiu no travessão e a bola quicou na linha (35').

No segundo tempo, o astro francês voltou a mandar outra bola na trave, quase sem ângulo (64').

"Foi um jogo em que o Real Madrid foi muito melhor do que nós, eles dominaram o jogo", admitiu o técnico do Cádiz, Sergio González, para a plataforma Movistar+.

O gigante da capital espanhola ditou o ritmo do jogo, mas demorou a encontrar o caminho do gol devido à boa atuação do goleiro David Gil, verdadeiro herói de sua equipe.

Os merengues tiveram de esperar até Nacho encontrar uma brecha com um disparo de longa distância (70') antes de Asensio decretar a vitória pouco depois com um chute cruzado (76).

Mais cedo o Betis (5º) derrotou o Espanyol (19º) por 3 a 1, e se aproximou da zona da Liga dos Campeões.

A equipe andaluza venceu com gols de Ayoze (28'), Juan Miranda (34') e William Caravalho (69'). O chileno César Montes descontou para o Espanyol (48').

O Betis tomou o quinto lugar do Villarreal (6º), que perdeu neste sábado por 2 a 1 para o Valladolid (14º).

A equipe comandada por Manuel Pellegrini se livrou rapidamente da pressão do Espanyol impondo sua superioridade e colocando um fim a uma série de duas derrotas consecutivas na LaLiga.

O Espanyol, que acumulou sua sexta derrota seguida e segue afundando na zona de rebaixamento, pressionou no início do segundo tempo até diminuir, mas o gol de William Carvalho em um cruzamento acabou com a resistência do time catalão.

Mais cedo, o Athletic Bilbao (7º) venceu a Real Sociedad (4ª) por 2 a 0 com uma dobradinha de Iñaki Williams, dando um passo importante rumo à zona europeia do campeonato espanhol.

Williams abriu o placar após um escanteio (32'), e repetiu a dose com um chute forte (70').

O time 'rojiblanco' ficou a dois pontos da 'zona europeia' depois de um jogo em que a pressão local abafou a Real Sociedad na primeira etapa.

Incapaz de levar perigo, a Real reagiu no segundo tempo com chegadas pela ponta, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Unai Simón.

No primeiro jogo do dia o Valladolid (14º) venceu o Villarreal (5º) por 2 a 1 e se afastou da zona de rebaixamento.

Os visitantes saíram na frente com gols dos marroquinos Selim Amallah (2') e Jawad El Yamiq (33'), e o Villarreal diminuiu no segundo tempo por meio de Etienne Capoue (73'). Mas a reação parou aí.

A derrota interrompeu a sequência de três vitórias consecutivas do Villarreal, sendo que a última ocorreu no fim de semana passado quando venceu o Real Madrid por 3 a 2.

Amallah colocou o Valladolid na frente cedo chutando cruzado na saída de Pepe Reina (2').

Depois de meia hora, El Yamiq avançou em velocidade pela ponta e chutou colocado fazendo 2 a 0 (33').

O Villarreal reagiu na segunda etapa, em que dominou o Valladolid que foi forçado a jogar na defensiva. Samuel Chukwueze acertou a trave (68') e pouco depois Capoue marcou seu gol com um chute cruzado (73').

-- Jogos da 29ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Osasuna 2 - 1

- Sábado:

Villarreal - Valladolid 1 - 2

Athletic Bilbao - Real Sociedad 2 - 0

Betis - Espanyol 3 - 1

Cádiz - Real Madrid 0 - 2

- Domingo:

(09h00) Girona - Elche

(11h15) Getafe - Barcelona

(13h30) Atlético de Madrid - Almería

(16h00) Valencia - Sevilla

- Segunda-feira:

(16h00) Celta Vigo - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 72 28 23 3 2 53 9 44

2. Real Madrid 62 29 19 5 5 61 24 37

3. Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 45 20 25

4. Real Sociedad 51 29 15 6 8 37 28 9

5. Betis 48 29 14 6 9 37 30 7

6. Villarreal 47 29 14 5 10 38 28 10

7. Athletic Bilbao 43 29 12 7 10 40 29 11

8. Rayo Vallecano 40 29 10 10 9 35 34 1

9. Osasuna 38 29 10 8 11 25 30 -5

10. Celta Vigo 36 28 9 9 10 36 39 -3

11. Girona 35 28 9 8 11 42 42 0

12. Mallorca 34 28 9 7 12 25 30 -5

13. Sevilla 32 28 8 8 12 33 44 -11

14. Valladolid 32 29 9 5 15 25 48 -23

15. Cádiz 31 29 7 10 12 23 42 -19

16. Getafe 30 28 7 9 12 27 36 -9

17. Almería 30 28 8 6 14 34 48 -14

18. Valencia 27 28 7 6 15 30 34 -4

19. Espanyol 27 29 6 9 14 35 49 -14

20. Elche 13 28 2 7 19 20 57 -37

