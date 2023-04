Milan poupa time titular e empata com Bologna (1-1)

O Milan, com um time repleto de reservas a três dias do jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, fora de casa contra o Napoli, manteve a sua irregularidade na Serie A com um empate neste sábado em sua visita ao Bologna (1-1), pela 30ª rodada do campeonato.

Os 'rossoneri', que venceram apenas um dos últimos seis jogos na competição, podem perder o quarto lugar - última posição que classifica para a Liga dos Campeões na Itália - para a Inter de Milão (atual quinto colocado, dois pontos atrás), que no último jogo deste sábado recebe o Monza (13º).

O técnico Stefano Pioli optou por uma espécie de 'time B', com os habituais reservas como titulares e mantendo apenas o goleiro Mike Maignan da equipe que venceu o Napoli na quarta-feira (1-0) frente ao Nápoles na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bologna (8º) do técnico Thiago Motta, que busca uma vaga nas competições europeias no ano que vem, abriu o placar com apenas trinta segundos. Nicolo Sansone se antecipou a Pierre Kalulu para marcar no primeiro cruzamento da partida (1').

O Milan, atual campeão italiano, não demorou para reagir e colocou o goleiro Lukasz Skorupski em apuros, primeiro com uma cabeçada de Ante Rebic (20') e depois com uma cobrança de falta de Alessandro Florenzi (22').

Tommaso Pobega, um dos destaques do Milan, empatou a partida com um poderoso chute de pé esquerdo aos 40 minutos.

No segundo tempo, Pioli tentou dar um toque ofensivo ao seu time ao colocar Rafael Leão e Brahim Díaz aos 70 minutos.

O Milan teve as melhores chances na reta final do jogo, mas o placar não saiu do 1 a 1 e os lombardos já começaram a pensar na grande partida de terça-feira em Nápoles, valendo uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões.

-- Jogos da 30ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cremonese - Empoli 1 - 0

Spezia - Lazio 0 - 3

- Sábado:

Bologna - Milan 1 - 1

Napoli - Hellas Verona

(15h45) Inter - Monza

- Domingo:

(07h30) Lecce - Sampdoria

(10h00) Torino - Salernitana

(13h00) Sassuolo - Juventus

(15h45) Roma - Udinese

- Segunda-feira:

(15h45) Fiorentina - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 74 29 24 2 3 66 21 45

2. Lazio 61 30 18 7 5 49 20 29

3. Roma 53 29 16 5 8 39 26 13

4. Milan 53 30 15 8 7 49 37 12

5. Inter 51 29 16 3 10 48 33 15

6. Atalanta 48 29 14 6 9 47 34 13

7. Juventus 44 29 18 5 6 47 24 23

8. Bologna 44 30 12 8 10 39 37 2

9. Fiorentina 41 29 11 8 10 34 32 2

10. Udinese 39 29 9 12 8 39 36 3

11. Torino 38 29 10 8 11 30 35 -5

12. Sassuolo 37 29 10 7 12 37 43 -6

13. Monza 35 29 9 8 12 34 41 -7

14. Empoli 32 30 7 11 12 25 37 -12

15. Salernitana 29 29 6 11 12 33 49 -16

16. Lecce 27 29 6 9 14 25 35 -10

17. Spezia 26 30 5 11 14 25 48 -23

18. Hellas Verona 22 29 5 7 17 24 43 -19

19. Cremonese 19 30 3 10 17 27 54 -27

20. Sampdoria 15 29 3 6 20 18 50 -32

./bds/dr/iga/aam

