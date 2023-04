Manchester City vence Leicester (3-1) e fica a três pontos do líder Arsenal

O Manchester City, com dois gols do norueguês Erling Haaland, venceu o Leicester por 3 a 1 em casa neste sábado pela 31ª rodada da Premier League, ficando provisoriamente a três pontos do líder Arsenal.

A pressão está, portanto, sobre os ombros dos 'Gunners', que visitam o West Ham (15º) neste domingo, com a perspectiva já próxima da visita ao City na quarta-feira, dia 26 deste mês, num duelo crucial na luta pelo título.

Haaland foi o líder dos 'Citizens' e também fez história ao chegar aos 32 gols nesta temporada e igualar assim o recorde de gols numa Premier League de 38 rodadas, detido até agora apenas pelo egípcio Mohamed Salah, pelo Liverpool na temporada 2017-2018.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O recorde absoluto de gols em uma temporada da Premier League é compartilhado, com 34, por Andy Cole (Newcastle) em 1993-1994 e Alan Shearer (Blackburn) em 1994-1995, mas a primeira divisão inglesa tinha 22 times na época, portanto, com 42 rodadas.

No jogo deste sábado, no Etihad Stadium, em uma cobrança de escanteio, John Stones marcou o primeiro para o City logo aos 5 minutos e aos 12 Haaland ampliou convertendo um pênalti.

Aos 24 minutos, Haaland recebeu do belga Kevin De Bruyne e encobriu o goleiro dinamarquês Daniel Iversen para marcar o terceiro e encaminhar a vitória antes da meia hora de jogo.

O nigeriano Kelechi Iheanacho descontou aos 75 minutos para o Leicester, ainda penúltimo e na zona de rebaixamento.

A vitória tranquila do City neste sábado chega para a equipe de Pep Guardiola em meio ao confronto pelas quartas de final da Liga dos Campeões, onde derrotou o Bayern de Munique por 3 a 0 na terça-feira.

Na quarta-feira o time viaja à Alemanha para buscar a vaga nas semifinais do principal torneio europeu de clubes.

Quem também está nas quartas de final da Champions é o Chelsea, que neste sábado foi derrotado em casa pelo Brighton por 2 a 1.

Depois de perder na quarta-feira no estádio Santiago Bernabéu por 2 a 0 para os espanhóis, essa reviravolta parece uma missão difícil para os 'Blues', especialmente levando em conta a má sequência de resultados: perderam os dois últimos jogos no campeonato inglês e não venceram os últimos cinco, o que o deixa em um medíocre décimo primeiro lugar.

No jogo deste sábado, em Stamford Bridge, o Chelsea abriu o placar aos 13 minutos com um gol de Conor Gallager, mas o Brighton virou por meio de Danny Welbeck (42) e do paraguaio de 19 anos Julio Enciso (69').

O Aston Villa, do técnico espanhol Unai Emery, embalado rumo à parte alta da tabela, conseguiu um estrondoso triunfo por 3 a 0 sobre o Newcastle e se consolidou no sexto lugar.

Os 'Villans' estão em grande fase e não perdem de vista o G4 onde estão as posições que classificam para a próxima edição da Liga dos Campeões depois de terem somado 22 dos últimos 24 pontos possíveis.

Sexto colocado com 50 pontos, o time de Emery está três pontos atrás do Tottenham (5º, que se classificaria para a Liga Europa) e seis atrás do Manchester United (4º) e seu adversário deste sábado (3º). Já os 'Magpies' tiveram uma sequência de cinco vitórias consecutivas interrompida.

Jacob Ramsey (11') e uma dobradinha de Ollie Watkins (64' e 83') deixaram os três pontos em Birmingham.

Com seus 11 gols nos últimos 12 jogos, Watkins está sendo observado pelo técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, que busca um reserva de confiança para Harry Kane.

O ex-técnico do Villarreal, Unai Emery, que se transferiu para o Aston Villa em outubro com o time um ponto acima do rebaixamento e com o objetivo claro de permanecer na primeira divisão, inspirou uma mudança radical no time de Villa Park.

"Foi um dia realmente fantástico", comemorou Emery, após o jogo.

"A nossa evolução é clara, tentando estar confortável aqui (em casa), tentando ser consistente aqui. Fizemos o nosso plano de jogo durante os 90 minutos, focando e mantendo as nossas boas exibições individuais como precisamos", acrescentou.

O time de Birmingham, sexto colocado, ficou a três pontos do quinto colocado Tottenham, que poderia ter alcançado a pontuação do Newcastle (3º). Mas, longe disso, foi derrotado em seu próprio estádio por 3 a 2 pelo Bournemouth (14º).

O burquinês Dango Ouattara, marcou o gol da vitória do Bournemouth nos últimos instantes do jogo (90+5').

Antes disso, os 'Spurs' haviam começado bem, com um gol de Son Heung-min aos 14 minutos, mas depois a virada veio por meio do uruguaio Matías Viña (38') e Dominic Solanke (51').

O holandês Arnaut Danjuma (88') havia empatado para o Tottenham na reta final, mas o último gol de Ouattara foi um balde de água fria a favor dos visitantes.

Nos demais jogos, o Southampton se manteve na última posição após perder por 2 a 0 em casa para o Crystal Palace (12º).

Já o Everton (17º) segue fora da zona de rebaixamento mas está fortemente ameaçado, depois de perder em casa por 3 a 1 para o Fulham (10º), enquanto o Wolverhampton (13º) se afastou do perigo com uma vitória por 2 a 0 sobre o Brentford (9º).

--- Jogos da 31ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Aston Villa - Newcastle 3 - 0

Southampton - Crystal Palace 0 - 2

Everton - Fulham 1 - 3

Wolverhampton - Brentford 2 - 0

Chelsea - Brighton 1 - 2

Tottenham - AFC Bournemouth 2 - 3

Manchester City - Leicester 3 - 1

- Domingo:

(10h00) West Ham - Arsenal

(12h30) Nottingham - Manchester United

- Segunda-feira:

(16h00) Leeds - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 73 30 23 4 3 72 29 43

2. Manchester City 70 30 22 4 4 78 28 50

3. Newcastle 56 30 15 11 4 48 24 24

4. Manchester United 56 29 17 5 7 44 37 7

5. Tottenham 53 31 16 5 10 57 45 12

6. Aston Villa 50 31 15 5 11 44 40 4

7. Brighton 49 29 14 7 8 54 37 17

8. Liverpool 44 29 12 8 9 50 35 15

9. Brentford 43 31 10 13 8 47 42 5

10. Fulham 42 30 12 6 12 42 41 1

11. Chelsea 39 31 10 9 12 30 33 -3

12. Crystal Palace 36 31 9 9 13 31 40 -9

13. Wolverhampton 34 31 9 7 15 26 42 -16

14. AFC Bournemouth 33 31 9 6 16 31 59 -28

15. West Ham 30 29 8 6 15 27 39 -12

16. Leeds 29 30 7 8 15 39 54 -15

17. Everton 27 31 6 9 16 24 46 -22

18. Nottingham 27 30 6 9 15 24 54 -30

19. Leicester 25 31 7 4 20 41 55 -14

20. Southampton 23 31 6 5 20 24 53 -29

bds/iga/aam

Tags