Exército russo reivindica avanços na cidade ucraniana de Bakhmut

O Exército russo garantiu, neste sábado (15), ter conquistado territórios nas periferias norte e sul de Bakhmut, no leste da Ucrânia, epicentro de combates que se arrastam há meses e onde as forças de Moscou avançam lentamente para controlar a maior parte da área.

"As unidades de assalto (do grupo) Wagner avançaram com sucesso, capturando dois blocos na periferia norte e sul da cidade", disse o Ministério russo da Defesa no Telegram, relatando "combates mais intensos" na linha de frente.

O grupo paramilitar Wagner está na primeira linha de batalha, apoiado por artilharia do Exército e por paraquedistas.

Segundo o Ministério russo, as tropas ucranianas estão "recuando e destruindo deliberadamente as infraestruturas da cidade e os edifícios residenciais para frear o avanço" das forças russas.

"As tropas aerotransportadas (russas) estão contendo o inimigo nos flancos e apoiando as ações dos grupos de assalto para tomar a cidade", acrescentou.

Na sexta-feira (14), a Rússia disse estar avançando para o oeste de Bakhmut para tomar a última parte da cidade, em grande parte destruída e que permaneceu sob o controle do Exército ucraniano.

Na quinta-feira, o Exército russo afirmou que estava bloqueando as forças ucranianas em Bakhmut e impedindo a entrada de reforços. Sugeriu, com isso, que a cidade, palco da batalha mais sangrenta desde o início da ofensiva russa, está prestes a cair.

A Ucrânia negou essas afirmações, garantindo que continua abastecendo os soldados ucranianos em Bakhmut e infligindo "perdas" aos russos.

A AFP não conseguiu verificar informações com fontes independentes.

