Declaração de rendimentos de Trump revela ganhos financeiros após sua presidência

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump apresentou na sexta-feira (14) seu primeiro informe de rendimentos desde que assumiu o mandato em 2017, com a receita aproximada obtida em todos os seus negócios, desde sua série de cartões comerciais digitais até a empresa por trás de sua mídia social, a Truth Social.

O relatório de 101 páginas foi solicitado mediante sua pré-candidatura às eleições de 2024 e revela parcialmente os lucros de seus negócios, tema evitado a todo custo pelo magnata.

Trump faturou entre US$ 100.000 a US$ 1 milhão (de R$ 494 mil a R$ 5 milhões) com seus cartões comerciais digitais NFT, que custam US$ 99 (R$ 490).

Ele também obteve mais de US$ 5 milhões (em torno de R$ 25 milhões) como conferencista da empresa CIC Ventures, que administra, de acordo com o documento.

O ex-presidente informou que não ganhou mais de US$ 200 (R$ 989) da empresa Trump Media & Technology Group, matriz de sua plataforma Truth Social. Ele possui 90% das ações da companhia, de valor estimado entre US$ 5 milhões e US$ 25 milhões (de R$ 25 milhões e R$ 124 milhões).

O documento também revela informações sobre os negócios de Trump no exterior, como um projeto de desenvolvimento imobiliário e de golfe no valor de US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões) em Omã, em parceria com uma empresa saudita.

Além disso, o empresário faturou mais de US$ 5 milhões em direitos comerciais de uma entidade chamada "DT Marks Oman".

Ao contrário de todos os presidentes desde 1970, o republicano se recusou a informar suas declarações fiscais enquanto ainda era presidente e pediu à Justiça que bloqueasse uma possível solicitação do Congresso.

Os relatórios de 2015 a 2020 foram, no entanto, divulgados em dezembro pela Câmara de Representantes dos EUA. Os papéis mostraram que, apesar de o empresário ter relatado milhões em lucros, costumava pagar menos impostos, alegando perdas financeiras em seus negócios.

