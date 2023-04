Wall Street fecha em leve baixa, após indicadores divergentes nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em leve baixa, nesta sexta-feira (14), depois da publicação de indicadores divergentes nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones recuou 0,42%, a 33.886,47 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq baixou 0,35%, a 12.123,47 unidades, e o S&P 500 cedeu 0,21%, a 4.137,64 pontos.

O Dow Jones registrou a quarta semana consecutiva de alta.

Vários grandes bancos americanos publicaram resultados sólidos para o primeiro trimestre, impulsionados sobretudo pelo aumento das taxas de juros, e parecem ter evitado o impacto das turbulências no setor no começo de março.

Ao mesmo tempo, vários indicadores de atividade publicados nesta sexta nos Estados Unidos desanimaram os investidores, entre eles as vendas no varejo em março, que caíram 1%, mais do que o esperado.

"As vendas no varejo foram fracas e decepcionantes", disse Chris Low, da FHN Financial.

A produção industrial no mês passado também demonstrou certa fragilidade. No entanto, o índice do setor subiu 0,4%, acima do esperado, devido ao aumento da demanda por calefação.

Além disso, a Universidade de Michigan publicou sua primeira estimativa da confiança dos consumidores em abril, que melhorou com 63,5 pontos (+2,4%), mas as expectativas de inflação, ao contrário, pioraram.

Graças a seus resultados, o JPMorgan Chase, principal banco americano, registrou alta de 7,55% a 138,73 dólares por ação, o Citigroup subiu 4,78% e o Goldman Sachs, 1,44%.

