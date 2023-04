Sonda europeia Juice decola em direção a Júpiter e suas luas geladas

A sonda espacial europeia Juice foi lançada nesta sexta-feira (14), a bordo de um foguete Ariane 5, rumo a Júpiter e às suas luas geladas com a missão de procurar ambientes favoráveis a formas de vida extraterrestre.

O foguete decolou do centro espacial europeu em Kourou, na Guiana Francesa, às 12h14 GMT (09h14 no horário de Brasília), 24 horas depois de seu lançamento ter sido adiado devido ao risco de tempestades. A sua trajetória é "nominal", ou seja, de acordo com o que se espera, segundo as equipes no terreno.

