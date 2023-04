Sindicatos franceses convocam mobilização em 1º de maio contra reforma da Previdência

Os sindicatos franceses convocaram, nesta sexta-feira (14), uma "mobilização excepcional" em 1º de maio contra a impopular reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, pouco depois de o Conselho Constitucional validar suas medidas-chave.

As centrais sindicais, que se recusaram a se reunir com Macron e seu governo antes desta data, pediram, ainda, por meio de nota conjunta, que o presidente "não promulgue a lei, única maneira de acalmar a ira expressa no país".

