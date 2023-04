Recurso da Ferrari contra sanção a Carlos Sainz será analisado na terça-feira

A Ferrari, que entrou com recurso pela penalidade de cinco segundos imposto a seu piloto Carlos Sainz no Grande Prêmio de Fórmula 1 da Austrália no início de abril, comparecerá perante os comissários esportivos na terça-feira, anunciou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nesta sexta-feira.

O espanhol de 28 anos e representantes da 'Scuderia' comparecerão perante os comissários "em uma audiência por videoconferência que acontecerá na terça-feira, 18 de abril, para determinar se há algum novo elemento relevante relacionado à decisão tomada após o incidente", escreveu a FIA em um comunicado.

Se a Ferrari conseguir provar a existência de um novo elemento importante, os comissários irão reexaminar o incidente. Uma nova audição seria então organizada e a sanção poderia ser mantida, modificada ou anulada.

Sainz foi penalizado por encostar no Aston-Martin de seu compatriota Fernando Alonso, fazendo-o girar. No entanto, o campeão mundial em 2005 e 2006 conseguiu terminar a corrida em terceiro.

A penalidade de cinco segundos derrubou Sainz da quarta para a 12ª posição, fora da zona de pontuação, em uma corrida que terminou com o 'safety car' na pista.

A Ferrari acredita que Sainz foi tratado com mais rigor do que o francês Pierre Gasly, que não foi penalizado depois de bater no compatriota e companheiro de equipe da Alpine, Esteban Ocon, no final da prova. Os dois tiveram que abandonar.

