Putin promulga lei que facilita mobilização militar dos russos

O presidente Vladimir Putin promulgou nesta sexta-feira (14) uma lei para criar um sistema digital que agilizará a mobilização militar dos russos, após mais de um ano de ofensiva na Ucrânia.

O texto autoriza o envio das ordens de mobilização por via eletrônica e não apenas pessoalmente, como era até agora. O documento do texto legislativo foi publicado em um portal oficial de informações do governo, informaram as agências russas de notícias.

