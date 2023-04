Presidente indonésio indulta mulher condenada à morte por narcotráfico

O presidente indonésio, Joko Widodo, concedeu um indulto a uma mulher depois de 20 anos no corredor da morte por tráfico de drogas, anunciou nesta sexta-feira (14) sua advogada, um gesto "sem precedentes", segundo a Anistia Internacional.

Merri Utami, de 49 anos, foi condenada à morte em 2002 pelo tribunal de Tangerang, a 50 km de Jacarta, depois de ser declarada culpada de tentar contrabandear heroína para o país.

"Apreciamos a clemência", declarou uma das advogadas de Merri Utami, Aisya Humaida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diretor executivo da Anistia Internacional na Indonésia, Usman Hamid, celebrou a decisão e a descreveu como "sem precedentes" sob o governo de Widodo.

Utami seria executada em 2016, mas as autoridades a salvaram no último minuto, junto com outros nove condenados.

Em 2014, Widodo alertou sobre a "emergência relacionada às drogas" no país, pedindo penas mais severas para os crimes relativos às drogas e restabelecendo as execuções.

No entanto, seu governo começou a mudar suas políticas radicais, disse o advogado de direitos humanos Todung Mulya Lubis. "Há uma mudança de política", afirmou à AFP.

"A Agência Nacional de Entorpecentes costumava defender ativamente a pena de morte para os infratores toxicodependentes. Agora se concentra na reabilitação dos criminosos", explicou.

Em 2021, a Indonésia emitiu pelo menos 114 sentenças de morte, de acordo com um relatório da Anistia Internacional, elevando o número de condenados à morte no país, alguns deles estrangeiros, para mais de 500.

mrc/aha/adr/ial/mab/avl/ic

Tags