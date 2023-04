PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL CHINA LULA: Xi Jinping diz a Lula que desenvolvimento da China abrirá 'novas oportunidades' para o Brasil

EUA DOCUMENTOS: Funcionário da Guarda Nacional preso por vazar documentos confidenciais dos EUA comparece a tribunal

FRANÇA PROTESTOS: França aguarda decisão crucial sobre a reforma da Previdência

=== BRASIL CHINA LULA ===

PEQUIM:

Xi Jinping diz a Lula que desenvolvimento da China abrirá 'novas oportunidades' para o Brasil

O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira (14), que o desenvolvimento da China "abrirá novas oportunidades" para o Brasil e o mundo, em um encontro entre os dois líderes para fortalecer seus laços econômicos e diplomáticos.

(Brasil China diplomacia política comércio saúde, Central, 784 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== EUA DOCUMENTOS ===

WASHINGTON:

Funcionário da Guarda Nacional preso por vazar documentos confidenciais dos EUA comparece a tribunal

Um funcionário da Guarda Nacional dos Estados Unidos, suspeito de estar envolvido em um dos maiores vazamentos de documentos confidenciais do governo americano nos últimos 10 anos, se apresentará à Justiça nesta sexta-feira (14), um dia após a sua prisão.

(EUA conflito mídia documentos Rússia segurança defesa espionagem Ucrânia, Central, 696 palavras, já transmitida)

=== FRANÇA PROTESTOS ===

PARIS:

França aguarda decisão crucial sobre a reforma da Previdência

O Conselho Constitucional da França se pronunciará nesta sexta-feira (14) sobre a validade da impopular reforma da Previdência do presidente liberal Emmanuel Macron, uma decisão muito aguardada que marcará o futuro de um conflito social após meses de grandes protestos.

(França aposentadoria constituição política manifestação, 453 palavras, já transmitida)

== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SANTA CRUZ DE EL SEIBO:

Nem dominicanos nem haitianos: a luta dos apátridas por uma identidade

Quando tiver a carteira de identidade, Andrés espera largar o trabalho árduo do canavial e buscar uma vida melhor. O documento pode demorar: ele nasceu na República Dominicana, mas sua nacionalidade, como aconteceu com milhares de pessoas, foi retirada há uma década.

(República-Dominicana Haiti lei política migração, Reportagem, 806 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Alemanha pede que China pressione a Rússia para 'parar a guerra' na Ucrânia

A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, pediu nesta sexta-feira (14) que a China peça para o "agressor russo" que pare a guerra na Ucrânia e disse que "nenhum outro país tem mais influência sobre a Rússia".

(conflito Rússia diplomacia China forças-armadas Alemanha Ucrânia, 400 palavras, já transmitida)

SEUL:

Coreia do Norte confirma que lançou míssil balístico de combustível sólido

A Coreia do Norte confirmou nesta sexta-feira (14) que testou com sucesso um míssil balístico intercontinental (ICBM) de combustível sólido, um avanço celebrado pela imprensa estatal como um ponto de mudança para as capacidades de contra-ataque nuclear do país.

(CoreiadoNorte CoreiadoSul armamento míssil, 453 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

SANAA:

Iêmen tem troca de prisioneiros em meio a negociações de trégua

Uma grande operação de troca de prisioneiros começou nesta sexta-feira (14) entre as partes em conflito no Iêmen, anunciou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), no momento em que a Arábia Saudita tenta negociar uma trégua com os rebeldes neste país devastado pela guerra.

(Iêmen conflito diplomacia Arábia rebelião, 657 palavras, já transmitida)

RIADE:

Países árabes se reúnem na Arábia Saudita para retomar relações com a Síria

A Arábia Saudita recebe nesta sexta-feira (14) uma reunião de vários países árabes para discutir um possível restabelecimento das relações com a Síria, após mais de uma década de isolamento diplomático do regime de Bashar al-Assad e em plena distensão regional com o Irã.

(conflito Irã diplomacia Arábia Síria, 424 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

MEDJEZ EL BAB, Tunísia:

Seca na Tunísia ameaça colheita de grãos 'catastrófica'

Uma seca sem precedentes no noroeste da Tunísia anuncia um ano catastrófico na colheita de grãos. O país atravessa o quarto ano de seca.

(clima seca água agricultura Tunísia, Reportagem, 450 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Sonda europeia Juice decola com sucesso em direção a Júpiter e suas luas geladas

A sonda espacial europeia Juice foi lançada com sucesso nesta sexta-feira (14), a bordo de um foguete Ariane 5, rumo a Júpiter e às suas luas geladas com a missão de procurar ambientes favoráveis a formas de vida extraterrestre.

(aeronáutica França espaço astronomia Europa aeroespacial, 529 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

Tags