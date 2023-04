Novos massacres na RD do Congo deixam mais de 40 mortos

Mais de 40 pessoas morreram nesta sexta-feira (14) em novos ataques contra vilarejos do nordeste da República Democrática do Congo, atribuídos a uma milícia comunitária denominada Codeco, informaram fontes locais.

As chacinas foram cometidas em pelo menos três vilarejos da província de Ituri por membros da Codeco (Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo), acrescentaram as fontes.

"Em Kilo Etat foram encontrados 36 corpos, em Matate oito e em Itandei ainda não tenho números", disse à AFP, Innocent Matukadala, chefe do setor administrativo de Banyali Kilo.

A Codeco, que conta com milhares de homens, apresenta-se como defensora da tribo Lendu frente a tribo rival Hema, defendida por outra milícia, os "Zaire".

Segundo fontes dos serviços de segurança, esses massacres poderiam ser represálias a um ataque dos Zaire contra três líderes da Codeco há três dias.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, estimou em um relatório publicado no fim de março que 485 civis morreram entre 1º de dezembro e 14 de março na província de Ituri devido aos enfrentamentos entre as milícias que atuam nessa região rica em ouro.

