México enfrentará Catar, Honduras e Haiti na fase de grupos da Copa Ouro

O México enfrentará Honduras, Haiti e Catar, seleção convidada, no Grupo B da Copa Ouro da Concacaf, de acordo com o sorteio do torneio realizado nesta sexta-feira em Los Angeles (Califórnia).

'El Tri' será um dos cabeças de chave, assim como Estados Unidos, Costa Rica e Canadá, no sorteio realizado no SoFi Stadium, que receberá a final no dia 16 de julho.

A seleção dos Estados Unidos, atual campeã desta competição, vai enfrentar Jamaica, Nicarágua e um adversário vindo da fase preliminar do Grupo A.

A Costa Rica jogará no grupo C contra Panamá, El Salvador e outra seleção da fase classificatória.

Por fim, o Grupo D inclui Canadá, Guatemala, Cuba e outra seleção a ser definida na fase preliminar.

O principal torneio da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, América Central e Caribe) começará com duas rodadas preliminares nas quais 12 seleções se enfrentarão entre os dias 16 e 20 de junho.

A fase de grupos acontecerá de 24 de junho a 4 de julho, seguida pelas quartas de final (8-9), semifinais (12) e a final (16) no SoFi Stadium, casa dos Rams e dos Chargers, da Liga de Futebol Americano (NFL).

A Copa Ouro de 2023 será disputada em 15 estádios espalhados por 14 cidades dos Estados Unidos e Canadá.

O México venceu oito edições deste torneio, os Estados Unidos em sete e o Canadá uma.

