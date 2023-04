Mavericks são multados em 750.000 dólares por poupar titulares contra o Chicago Bulls

A NBA multou o Dallas Mavericks em US$ 750.000 nesta sexta-feira por tentar deliberadamente perder um importante jogo do playoff deixando de fora vários de seus jogadores.

A equipe de Luka Doncic, de acordo com a liga, pretendia perder aquele jogo de 7 de abril contra o Chicago Bulls para promover seus interesses no próximo Draft.

Naquela rodada, os Mavericks poupou cinco jogadores na última hora, incluindo o destaque Kyrie Irving, para o duelo contra o Bulls, que acabaram perdendo por 115 a 112.

"Os Mavericks violaram a política de poupar jogadores da liga e demonstrou por meio de ações e declarações públicas o desejo da organização de perder o jogo para melhorar suas chances de manter sua escolha de primeira rodada no Draft", disse a liga ao anunciar a multa de US$ 750.000.

Embora suas chances de classificação para os playoffs fossem mínimas, o Dallas Mavericks ainda poderia subir ao décimo lugar na Conferência Oeste, a última que dá acesso aos playoffs ('play in'), caso vencesse aquele duelo contra os Bulls e o último da temporada regular contra os Spurs.

Após a derrota para o Chicago, o técnico Jason Kidd reconheceu que as medidas tomadas, inclusive a de fazer Doncic jogar apenas 13 minutos, partiram do dono da franquia, Mark Cuban, e da direção esportiva.

A NBA imediatamente abriu uma investigação sobre uma estratégia atribuída aos interesses dos Mavericks no Draft.

O Dallas ainda deve aos Knicks uma escolha de primeira rodada como parte da troca de Kristaps Porzingis em 2019, mas pode manter essa escolha se ficar entre os 10 primeiros no Draft, para o qual era de seu interesse terminar a temporada na pior posição possível.

A decisão dos Mavericks "prejudicou a integridade do nosso jogo" e" errou com nossos fãs e nossa liga", disse o vice-presidente executivo da NBA, Joe Dumars.

A liga, no entanto, "não constatou que os jogadores que participaram do jogo não jogaram para vencer", disse o comunicado.

As regras da NBA incluem medidas contra o 'tanking', a tentativa deliberada de perder jogos para melhorar as chances de escolha nos primeiros lugares do Draft.

