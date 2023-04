Lyon vence Toulouse (2-1) fora de casa e segue na luta por vaga nos torneios europeus

O Lyon (6º) se manteve firme na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada depois de vencer por 2 a 1 em sua visita ao Toulouse (12º), nesta sexta-feira na abertura da 31ª rodada do campeonato francês.

Alexandre Lacazette, com seu 19º gol na temporada, abriu o placar para o Lyon de pênalti (34').

O ex-jogador do Arsenal está empatado com Kylian Mbappé e Jonathan David na artilharia da Ligue 1.

Pouco depois, o Toulouse empatou com um gol do marroquino Zakaria Abukhlal (37'), aproveitando uma bola mal afastada pela defesa do Lyon.

Em um segundo tempo repleto de chances para as duas equipes, principalmente com um chute no travessão do meia do Lyon Corentin Tolisso (65') e várias defesas do goleiro visitante Anthony Lopes, a partida foi decidida em outro erro do meia chileno Gabriel Suazo, que já havia cometido o pênalti que resultou no primeiro gol do Lyon. O lance terminou com o gol contra de seu companheiro de equipe Logan Costa a dois minutos do final do tempo regulamentar (88').

Depois de emendar o sétimo jogo consecutivo sem perder, o Lyon sobe ao 6º lugar com 50 pontos, empatado com o Rennes (7º), que neste sábado recebe o Reims (8º com 47 pontos).

--- Jogos da 31ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Toulouse - Lyon 1 - 2

- Sábado:

(12h00) Rennes - Reims

(16h00) PSG - Lens

- Domingo:

(08h00) Lille - Montpellier

(10h00) Strasbourg - Ajaccio

Auxerre - Nantes

Clermont-Ferrand FC - Angers

Brest - Nice

(12h05) Monaco - Lorient

(15h45) Olympique de Marselha - Troyes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 69 30 22 3 5 70 29 41

2. Lens 63 30 18 9 3 50 22 28

3. Olympique de Marselha 61 30 18 7 5 54 29 25

4. Monaco 58 30 17 7 6 63 42 21

5. Lille 52 30 15 7 8 54 38 16

6. Lyon 50 31 14 8 9 49 34 15

7. Rennes 50 30 15 5 10 48 33 15

8. Reims 47 30 11 14 5 40 29 11

9. Nice 45 30 11 12 7 38 28 10

10. Lorient 45 30 12 9 9 42 40 2

11. Clermont-Ferrand FC 40 30 11 7 12 31 41 -10

12. Toulouse 38 31 11 5 15 47 54 -7

13. Montpellier 37 30 11 4 15 46 50 -4

14. Nantes 31 30 6 13 11 32 42 -10

15. Auxerre 29 30 7 8 15 27 51 -24

16. Brest 28 30 6 10 14 34 48 -14

17. Strasbourg 26 30 5 11 14 38 52 -14

18. Troyes 21 30 4 9 17 38 64 -26

19. Ajaccio 21 30 6 3 21 21 55 -34

20. Angers 14 30 3 5 22 23 64 -41

