Lazio vence Spezia (3-0) com dois gols brasileiros e se consolida na vice-liderança do Italiano

A Lazio venceu por 3 a 0 em sua visita à Spezia (17ª) e se consolidou no segundo lugar da classificação provisória da Serie A, na abertura da 30ª rodada do campeonato italiano.

A equipe romana conquistou os três pontos com gols de Ciro Immobile, de pênalti (36') e dos brasileiros Felipe Anderson (52') e Marcos Antonio (89').

Com esta vitória, a Lazio chega aos 61 pontos, oito a mais que a Roma, que recebe a Udinese no domingo, e 9 a mais que o Milan, que viaja para enfrentar o Bologna no sábado, na luta por uma vaga no 'pódio'.

As chances de 'Scudetto' continuam remotas para a Lazio, já que o líder Napoli, que recebe o Hellas Verona neste sábado, tem uma vantagem provisória de 13 pontos.

Em outro jogo antecipado para esta sexta-feira, o Cremonese (19º) derrotou o Empoli (14º) por 1 a 0 e soma três pontos que podem ser decisivos na luta pela permanência na elite do futebol italiano.

--- Jogos da 30ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cremonese - Empoli 1 - 0

Spezia - Lazio 0 - 3

- Sábado:

(10h00) Bologna - Milan

(13h00) Napoli - Hellas Verona

(15h45) Inter - Monza

- Domingo:

(07h30) Lecce - Sampdoria

(10h00) Torino - Salernitana

(13h00) Sassuolo - Juventus

(15h45) Roma - Udinese

- Segunda-feira:

(15h45) Fiorentina - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 74 29 24 2 3 66 21 45

2. Lazio 61 30 18 7 5 49 20 29

3. Roma 53 29 16 5 8 39 26 13

4. Milan 52 29 15 7 7 48 36 12

5. Inter 51 29 16 3 10 48 33 15

6. Atalanta 48 29 14 6 9 47 34 13

7. Juventus 44 29 18 5 6 47 24 23

8. Bologna 43 29 12 7 10 38 36 2

9. Fiorentina 41 29 11 8 10 34 32 2

10. Udinese 39 29 9 12 8 39 36 3

11. Torino 38 29 10 8 11 30 35 -5

12. Sassuolo 37 29 10 7 12 37 43 -6

13. Monza 35 29 9 8 12 34 41 -7

14. Empoli 32 30 7 11 12 25 37 -12

15. Salernitana 29 29 6 11 12 33 49 -16

16. Lecce 27 29 6 9 14 25 35 -10

17. Spezia 26 30 5 11 14 25 48 -23

18. Hellas Verona 22 29 5 7 17 24 43 -19

19. Cremonese 19 30 3 10 17 27 54 -27

20. Sampdoria 15 29 3 6 20 18 50 -32

./bds/mcd/aam

