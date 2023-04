Joe Biden e Gustavo Petro vão se reunir pela primeira vez na Casa Branca

O presidente americano, Joe Biden, vai se reunir pela primeira vez com seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quem receberá na próxima quinta-feira (20) na Casa Branca. Os temas do encontro serão a luta contra o narcotráfico e as mudanças climáticas, segundo fontes oficiais.

"Em 20 de abril, o presidente Joe Biden receberá o presidente Gustavo Petro, da Colômbia, para uma reunião bilateral", informou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em um comunicado.

"A Colômbia é um aliado-chave dos Estados Unidos" e, durante a reunião, os dois dirigentes abordarão temas de "interesse nacional mútuo" como a cooperação econômica e de segurança, acrescentou.

Entre os assuntos que Biden e o primeiro presidente de esquerda da Colômbia abordarão também figuram "os esforços conjuntos para combater a mudança climática, lutar contra o tráfico de drogas, abordar nosso desafio migratório regional e promover os valores democráticos e os direitos humanos e trabalhistas na região e no mundo", apontou a porta-voz.

A presidência colombiana confirmou o encontro, que "apresenta uma oportunidade única para reafirmar a sólida aliança que existe entre nossas nações, em um ampliado e reformado marco de cooperação e amizade", em um comunicado publicado no Twitter.

A visita "marca uma etapa importante na consolidação da relação bilateral" e "reafirma a aliança em benefício de nossos povos e da região", acrescenta.

