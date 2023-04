Iêmen tem troca de prisioneiros em meio a negociações de trégua

Uma grande operação de troca de prisioneiros começou nesta sexta-feira (14) entre as partes em conflito no Iêmen, anunciou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), no momento em que a Arábia Saudita tenta negociar uma trégua com os rebeldes neste país devastado pela guerra.

O primeiro voo saiu de Sanaa para a troca", declarou à AFP Jessica Moussan, diretora de comunicação do CICV.

O avião, que saiu da capital do país, controlada pelos rebeldes houthis, segue para Aden, onde fica a sede temporária do governo.

No fim de março, o governo reconhecido internacionalmente e os rebeldes houthis chegaram a um acordo em Berna (Suíça) para a troca dos prisioneiros, que incluem sauditas e sudaneses.

A operação anterior desta magnitude aconteceu em outubro de 2020, quando mais de mil prisioneiros foram liberados em 48 horas.

A Arábia Saudita passou a intervir no vizinho Iêmen em 2015 para apoiar as forças pró-governo contra os houthis, apoiados pelo Irã, que em oito anos de conflito assumiram o controle de grandes faixas de território no norte e oeste do país mais pobre da península arábica.

A guerra provocou uma das piores crises humanitárias do mundo, com centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, com epidemias, falta de água potável e fome aguda. Mais de 75% da população depende de ajuda internacional.

O processo de troca de prisioneiros acontecerá durante três dias em várias regiões do Iêmen e da Arábia Saudita, de acordo com o CICV.

"Com este gesto de boa vontade, centenas de famílias dilaceradas pelo conflito se reunirão para o Ramadã, em um vislumbre de esperança em meio a grandes sofrimentos", disse Fabrizio Carboni, diretor do CICV para o Oriente Médio, em referência ao mês de jejum muçulmano.

Ele também declarou esperar que "as libertações provoquem um impulso a uma solução política mais ampla".

O acordo de Berna foi alcançado após uma inesperada aproximação entre Arábia Saudita e Irã, dois países muito influentes no Golfo e rivais, e inclusive muitas vezes em lados opostos nos conflitos do Oriente Médio, como no Iêmen.

A guinada diplomática aumentou as esperanças para a redução da tensão no Iêmen. Uma delegação saudita visitou Sanaa esta semana e deixou o país apenas com um "acordo preliminar" de trégua e a promessa de "novas negociações", afirmou um líder rebelde que pediu anonimato.

De acordo com fontes do governo iemenita, que também pediram anonimato, as negociações se concentram em uma trégua de seis meses que abriria o caminho para um período de negociações de três meses sobre uma transição de dois anos, período em que as partes abordariam uma solução final.

A trégua deve permitir a apresentação de respostas às principais exigências dos rebeldes: o pagamento pelo governo dos salários dos funcionários públicos nas zonas insurgentes e a reabertura do aeroporto de Sanaa, estritamente controlado pela aviação saudita.

No ano passado, as partes respeitaram uma trégua de seis meses. Embora não tenha sido oficialmente prorrogada depois que expirou no início de outubro, a situação permaneceu relativamente tranquila no país.

