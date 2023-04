Flamengo anuncia contratação do argentino Jorge Sampaoli como novo técnico

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a contratação do argentino Jorge Sampaoli como novo técnico, em substituição ao português Vítor Pereira.

Sampaoli, recentemente demitido do Sevilla da Espanha, assinou um acordo para comandar o time carioca "até 31 de dezembro de 2024", disse o Flamengo em um tuíte.

O argentino terá de retomar o caminho das vitórias com um dos melhores e mais caros elencos das Américas, que conta com Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, assim como o uruguaio Arrascaeta e o chileno Arturo Vidal.

O time rubro-negro teve um início de temporada muito fraco, com destaque no último domingo ao perder a final do campeonato carioca para o Fluminense.

