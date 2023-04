Comunicado do Business Wire :Truecaller

A Truecaller, principal plataforma global de comunicação do mundo, anunciou a introdução de uma atualização significativa para seu produto no iPhone. A atualização traz recursos novos e empolgantes, que fornecerão uma experiência de comunicação melhor e mais segura para os usuários do iPhone em todo o mundo. Toda essa experiência de identificador de chamadas ao vivo está agora disponível no iPhone pela primeira vez.

Como configurar o identificador de chamadas ao vivo do Truecaller no iPhone:

1. Vá à aba Premium dentro do aplicativo e clique em "Add to Siri".

(Isso ajudará você a adicionar o atalho com um toque. Na primeira vez que você usar esse recurso, lhe será pedido para permitir acesso ao Truecaller; escolha "Always allow" para evitar que a pergunta seja feita novamente).

2. Depois de configurar o atalho da Siri descrito no passo 1, quando você receber uma chamada, apenas diga "Hey Siri, search Truecaller", e o Truecaller lhe dirá instantaneamente quem está chamando.

Em comentário sobre a nova atualização,Alan Mamedi, cofundador e CEO da Truecaller, afirmou: "Isso é algo que nossos usuários do iPhone estavam pedindo há muito tempo. O identificador de chamadas ao vivo no iPhone é um aspecto significativo que não estava presente no nosso aplicativo para iPhone, e estamos empolgados de finalmente oferecê-lo. Desde que lançamos uma versão completamente nova da experiência Truecaller no iPhone alguns meses atrás, temos visto um forte crescimento oriundo de vários países. E, agora, o identificador de chamadas ao vivo funcionará para manter nossos usuários do iPhone protegidos da crescente ameaça de spam e golpes."

Novos recursos:

Identificador de chamadas ao vivo através da Siri: Sempre que o usuário do iPhone receber uma chamada de um número desconhecido, ele pode simplesmente dizer "Hey Siri, search Truecaller". O aplicativo então fará uma busca rápida e apresentará o resultado na tela. Esse novo recurso está exclusivamente disponível para assinantes Premium do Truecaller em iPhones com versão iOS 16 ou mais recente.

Comentários: Você agora pode ler o feedback de outros membros sobre spammers, bem como contribuir com seus próprios comentários. Isso permite aos usuários reportar suas próprias experiências, ao passo em que também aprimoram ainda mais a capacidade de detecção de spam do Truecaller através de informações da comunidade.

Filtragem de SMS aprimorada: Agora, as mensagens SMS recebidas serão automaticamente categorizadas em Finanças, Pedidos, Lembretes, Cupons, Ofertas e Lixo. Esse recurso está agora disponível para iOS 16 e versões mais recentes na Índia, África do Sul e Nigéria, e logo será implementado em outros países.

Sobre a Truecaller: Possibilitamos conversas seguras e relevantes entre as pessoas e fazemos com que seja eficiente para as empresas se conectarem com os consumidores. Fraude e comunicação indesejada são endêmicas às economias digitais, especialmente em mercados emergentes. A Truecaller é uma parte essencial da comunicação diária de mais de 338 milhões de usuários ativos e tem mais de 1 bilhão de downloads desde o lançamento. Com sede em Estocolmo, desde 2009 somos uma empresa empreendedora liderada pelo cofundador, com uma equipe de gestão altamente experiente. A Truecaller está listada na Bolsa de Valores de Estocolmo desde 8 de outubro de 2021.

Para mais informações, contate: [email protected]

