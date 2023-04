Comunicado do Business Wire :Surfin Meta Digital Technology Pte Ltd

O grupo de empresas Surfin ("Surfin Group"), com sede em Singapura, uma provedora com liderança em soluções financeiras digitais para clientes carentes em mercados emergentes, tem o prazer de anunciar as nomeações de John Quelch e John Fennell para seu Conselho de Administração. Esses dois profissionais altamente experientes trazem uma vasta experiência em marketing, estratégia global de negócios, gerenciamento de riscos e liderança para o Surfin Group.

John Quelch é um especialista altamente respeitado em estratégia internacional, marketing global e ESG, com mais de cinco décadas de experiência atuando como diretor não executivo de empresas de capital aberto nos EUA e no Reino Unido. Como membro do conselho de administração da Surfin, Quelch traz uma vasta experiência em governança corporativa, planejamento estratégico e iniciativas ESG. Ele foi membro do conselho de várias empresas públicas importantes, incluindo Alere, Aramark, Gentiva Health Services, Pepsi Bottling Group e WPP. Além disso, foi reitor da China Europe International Business School e da London Business School. "Estou animado em formar parte do Conselho de Administração do Surfin Group e trabalhar com a talentosa equipe de liderança da empresa", afirmou Quelch. "O Surfin Group está na vanguarda do fornecimento de finanças inclusivas por meio de suas soluções digitais inovadoras para mercados emergentes e mal posso esperar para contribuir com minha experiência para apoiar o crescimento e o sucesso da empresa". Quelch foi premiado com o título de Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE).

John Fennell, um experiente profissional de gerenciamento de riscos, reforçará os esforços do Surfin Group para otimizar seu ambiente de risco e controle, à medida que a empresa procura expandir suas ofertas de tecnologia financeira digital, incluindo gestão patrimonial de robo-advisors e negociação de segurança digital para a geração Y (millennials) e geração Z em países em desenvolvimento. Fennell foi diretor de Risco da Options Clearing Corporation, supervisionando o risco em várias organizações responsáveis pela resiliência sistêmica dos mercados financeiros. Sua participação nos comitês da World Federation of Exchanges e CCP12 será inestimável, pois a empresa busca desenvolver produtos de comércio internacional e participar de bolsas de valores locais. Fennell compartilhou sua opinião sobre a nomeação: "Estou emocionado por fazer parte da missão do Surfin Group de promover a inclusão financeira e a inovação nos países em desenvolvimento. Estou ansioso para aplicar minha experiência em gerenciamento de riscos a fim de garantir o sucesso e o crescimento contínuos da empresa".

Yanan Wu, CFA, Ph.D, presidente do Surfin Group, expressou o entusiasmo da empresa sobre ambas as indicações: "Queremos dar as boas-vindas a John Quelch e John Fennell ao nosso Conselho de Administração. Estamos confiantes de que sua expertise e experiência combinadas contribuirão significativamente para nosso crescimento e nos ajudarão a alcançar nossas ambições de nos tornar líderes de vanguarda em tecnologias financeiras digitais, promovendo transparência, inovação e inclusão financeira em países em desenvolvimento".

Sobre o Surfin Group

O Surfin Group, com sede em Singapura, é uma provedora com liderança em soluções financeiras digitais para clientes carentes em mercados emergentes. O grupo está comprometido em fornecer soluções digitais inovadoras para seus clientes, com foco na transparência, inclusão, inovação e compaixão. Para mais informações, acesse www.surfin.sg.

Contato

Imprensa: Daju Gu, Secretaria do Conselho de Administração E-mail: [email protected] Tel.: +1 416 414 3426

