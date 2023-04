Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Ocorrendo lateralmente à Commission on the Status of Women (CSW67 - Comissão sobre o Status da Mulher), a International Telecommunication Union (ITU), com o apoio da Mary Kay Global, anunciou as dez empresas vencedoras do Desafio de Inovação Digital do Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) em um evento lotado e organizado na sede da MetLife em Nova York. Estiveram presentes representantes das Nações Unidas, do setor privado, investidores e organizações da sociedade civil. Três startups, Tiny Totos, Gwiji for Women e Health Innovation Exchange (HIEx), receberam o status de Reconhecimento Especial por suas inovações de melhores práticas.

The ten winning companies of the WEA Digital Innovation Challenge were invited to present their two-minute live pitches before an expert Grand Jury comprised of investors and cross-sectoral representatives. (Credit: ITU)

Lançado em dezembro de 2022 na sede mundial da ITU em Genebra, o Desafio de Inovação Digital do WEA recebeu 250 inscrições de empresas em 54 países de propriedade de mulheres ou com no mínimo uma fundadora do sexo feminino. Cada empresa mostrou como sua solução digital exclusiva pode reforçar potencialmente o empreendedorismo digital em apoio às Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs). O Desafio revelou como é um ecossistema emergente de inovadores digitais com notável criatividade e engenhosidade.

Como iniciativa do Women's Entrepreneurship Accelerator1 (WEA), em cooperação com a Mary Kay e conduzida pela ITU em consonância com a Innovation and Entrepreneurship Alliance for Digital (Aliança de Inovação e Empreendedorismo para a Era Digital) da ITU, o objetivo do Desafio é, em última análise, construir um contexto propício às mulheres empreendedoras, ao enfrentar barreiras ao empreendedorismo feminino, incluindo a divisão digital de gênero, complementando o tema da CSW67 deste ano sobre inovação e tecnologia a partir de uma perspectiva de gênero.

As soluções digitais apresentadas variaram de um aplicativo móvel educacional que permite o desenvolvimento da fala e da linguagem infantil nas Filipinas, a um sistema de software para rastrear resíduos de empresas no Uruguai, a uma solução digital que atende às necessidades de cuidados infantis de mães de baixa renda no Quênia e a um programa online de mentoria profissional para mulheres no Cazaquistão.

Os critérios para selecionar as dez vencedoras incluíram:

- A viabilidade e escalabilidade da solução tecnológica;

- O grau de inovação digital mostrado, e

- O potencial da solução para impactar vidas, gerar benefícios socioeconômicos e produzir um efeito mensurável para o desenvolvimento sustentável.

As dez empresas vencedoras foram convidadas a demonstrar suas apresentações ao vivo de dois minutos diante de um grande júri especializado, composto por investidores e representantes intersetoriais, que ofereceram suas percepções exclusivas com base nos critérios acima. As vencedoras terão acesso ao "Programa de Aceleração do Desafio de Inovação Digital" nos próximos meses, onde irão receber treinamento de capacitação e um campo de instrução virtual para ajudar a refinar ainda mais seus planos de negócios, bem como orientação especializada e acesso a uma rede de agentes de mudanças. A seguir, as vencedoras selecionadas irão participar do prestigiado Fórum de Inovação Mundial da ITU ainda este ano e se unir a uma comunidade de prática para explorar formas de superar a divisão da inovação digital e enfrentar os desafios mundiais.

Os membros do grande júri incluíram:

-- Dan Seymour, Diretor de Parcerias Estratégicas da UN Women

-- Deborah Gibbins, Diretora de Operações da Mary Kay Global

-- Harry O'Mealia, Diretor Executivo e Presidente do Conselho de Investidores 1919

-- Julia Pimsleur, Fundadora da Million Dollar Women Network

-- Selin Oz, Diretora Sênior de Serviços Bancários para Empresários de Pequenas e Médias Empresas na Garanti BBVA

-- Tess Mateo, Investidora de Impacto de ESG em Sustentabilidade e Representante do W20 dos EUA no G20

-- Ursula Wynhoven, Representante nas Nações Unidas em Nova York da International Telecommunication Union

Em primeiro lugar, Tiny Totos é uma empresa social do Quênia que trabalha para garantir cuidados infantis de qualidade. Ao oferecer formação, acesso a capital, uma rede e uma plataforma tecnológica, contribui para o sucesso de creches e, por sua vez, aumenta a disponibilidade e melhora a qualidade dos serviços de acolhimento de crianças no país. Health Innovation Exchange (HIEx) e Gwiji for Women, as duas segundas classificadas, também estão abordando questões sociais importantes. A HIEx identifica desafios enfrentados pelos sistemas de saúde e conecta inovadores com os principais atores do ecossistema de saúde, sobretudo na África e na Ásia, a fim de fornecer soluções para melhorar o acesso a cuidados de saúde de qualidade. A Gwiji for Women é uma startup de tecnologia que vem enfrentando barreiras à participação no mercado de trabalho por mulheres de baixa renda no Quênia. Ela identifica, examina, treina e capacita mulheres de origens socioeconômicas mais baixas como faxineiras casuais, conectando as mesmas com possíveis clientes mediante um aplicativo móvel.

O Desafio de Inovação Digital WEA ocorreu no pano de fundo de um contexto econômico em rápida transformação, que viu o surgimento de tecnologias digitais e o crescimento de uma economia digital. Ao reconhecer o potencial da aceleração digital para perpetuar desigualdades, o Desafio apresentou uma oportunidade para discutir a digitalização como uma barreira ao status econômico feminino.

Você Sabia:

As três principais barreiras enfrentadas pelas mulheres empreendedoras digitais para colocar seus produtos e serviços no mercado são:

- Falta de capital e investimento para escalar seus negócios;2

- Acesso limitado à conectividade e às tecnologias de informação e comunicação (TICs) e

- Oportunidades para aprender habilidades essenciais necessárias para competir na economia digital.3

Ao perceber como as soluções apresentadas ao longo do Desafio estavam indiscutivelmente transformando o mundo para melhor, o Diretor da Agência de Desenvolvimento de Telecomunicações da ITU, Dr. Cosmas Zavazava, destacou a centralidade e a importância crucial da inovação digital no contexto atual, acrescentando que "as inovações inclusivas e equitativas irão nos ajudar a navegar em um novo mundo digital cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo". Ao abordar a divisão de gênero que limita os ecossistemas de inovação e, em última análise, enfraquece as economias e sociedades, o Dr. Zavazava pediu mais esforços para lidar com esta lacuna "para ajudar na proteção contra crises socioeconômicas que temos visto".

Também palestrante no evento,Deborah Gibbins, Diretora de Operações da Mary Kay, fez um chamado à ação agora "para reverter a tendência atual de inovações cegas ao gênero e corrigir a lacuna de gênero digital que há no acesso a tecnologias e na educação e habilidades digitais". Devido ao escalonamento do desafio, convidou "mais parcerias intersetoriais a somar esforços, a fim de criar condições para que as mulheres empreendedoras inovem, compitam e prosperem".

Como um dos sete membros do grande júri, Tess Mateo, Investidora de Impacto de ESG em Sustentabilidade e Representante do W20 dos EUA no G20,elogiou o Desafio com o fim de intensificar o ecossistema de inovação digital para empresas lideradas por mulheres, ao observar: "Este Desafio de Inovação Digital, que recebeu mais de 200 inscrições de 54 países, mostra como a inovação impulsionada pelo empreendedorismo é fundamental para o crescimento econômico e a inclusão digital. Tive a honra de ser jurada e ouvir as 10 propostas vencedoras, cada uma com sua solução digital exclusiva a um ecossistema mais inclusivo de gênero. Suas soluções estão indiscutivelmente transformando o mundo para o melhor fortalecimento de sociedades e economias. Precisamos de mais desafios como este para reunir mulheres inovadoras e inovações lideradas por mulheres, a fim criar condições para que as mulheres empreendedoras inovem e compitam na economia digital mundial."

As três startups que receberam o status de Reconhecimento Especial falaram sobre a importância do Desafio como uma plataforma chave para apresentar suas respectivas inovações digitais.

"A Tiny Totos é uma empresa social do Quênia que soluciona a crise de cuidados infantis na África, ao transformar babás informais em empreendedoras lucrativas de cuidados infantis. O reconhecimento e a plataforma proporcionados pelo WEA Digital Innovation Challenge nos oferecem um endosso inestimável de nosso modelo de negócios nos mais altos níveis da prática da comunidade mundial. Como fundadoras, a participação em uma comunidade de empreendedores digitais com ideias semelhantes alimenta nossa criatividade e impulsiona a transformar o mercado informal de creches da África, obter um crescimento exponencial em nossa rede de empreendedores de creches de baixa renda e ajudar mulheres trabalhadoras a saírem da pobreza."

Emma Caddy, Diretora Executiva e Fundadora da Tiny Totos

"O Desafio de Inovação Digital WEA é uma ótima plataforma para mostrar nosso trabalho em prol da capacitação feminina e auxiliar mulheres empreendedoras a expandir seus conhecimentos e oportunidades de networking. Isto é particularmente necessário na área de saúde, pois ainda hoje 1 em cada 2 pessoas, ou metade do mundo, não tem acesso a cuidados de saúde essenciais, e menos de 2% do financiamento de capital de risco a nível mundial vai para mulheres, apesar da evidência de que seus empreendimentos geram retornos maiores. As startups lideradas por mulheres enfrentam diversas barreiras para o sucesso, incluindo acesso limitado a financiamento, oportunidades de networking, preconceito de gênero e problemas de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Contudo, a ascensão do empreendedorismo digital apresenta oportunidades reais para as mulheres inovadoras superarem estas barreiras, incluindo acesso a mercados internacionais, redes de apoio, bem como aumento da conscientização e do reconhecimento."

Paula Navajas, Diretora de Operações da Health Innovation and Investment Exchange (HIEx)

"O Desafio de Inovação Digital WEA dá voz aos empreendimentos liderados por mulheres em um espaço dominado por homens. O programa é prático e feito sob medida para atender às necessidades de empreendimentos em estágio inicial que abordam os desafios mais prementes de nossa sociedade. A cada sessão, me sinto mais confiante em minhas habilidades como empreendedora e como mulher."

Elizabeth Mwangi, Fundadora e Diretora da Gwiji for Women

Uma gravação do Desafio de Inovação Digital WEA está disponível aqui.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

Sobre a ITU

A International Telecommunication Union (ITU) é a agência especializada das Nações Unidas para tecnologias de informação e comunicação (TICs), impulsionando a inovação em TICs junto com 193 Estados Membros e uma adesão de mais de 900 empresas, universidades e organizações internacionais e regionais. Fundada há mais de 150 anos em 1865, a ITU é o órgão intergovernamental responsável por coordenar o uso mundial compartilhado do espectro de rádio, promover a cooperação internacional na atribuição de órbitas de satélites, melhorar a infraestrutura de comunicação no mundo em desenvolvimento e estabelecer padrões mundiais que promovam a interconexão perfeita de uma ampla gama de sistemas de comunicação. De redes de banda larga a tecnologias sem fio de ponta, navegação aeronáutica e marítima, radioastronomia, monitoramento terrestre oceanográfico e por satélite, bem como convergência de telefonia fixa-móvel, Internet e tecnologias de transmissão, a ITU está comprometida em conectar o mundo. Para mais informação, acesse: www.itu.int.

-0- *T 1 Concebido pela Mary Kay e lançado em 2019, o Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) é uma iniciativa de parceria múltipla sobre o empreendedorismo feminino que reúne 6 agências das Nações Unidas, compreendendo International Telecommunication Union (ITU), International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), o United Nations Development Programme (UNDP), UN Global Compact (UNGC) e UN Women.2 Pesquisas sugerem que as mulheres empreendedoras enfrentam déficits de financiamento de US$ 1,5 trilhão. MSME Finance Gap, International Finance Corporation, 2017. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03522e90-a13d-4a02-87cd-9ee9a297b311/121264-WP-PUBLIC-MSMEReportFINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m5SwAQA3 Dos cerca de 2,9 bilhões de pessoas ainda off-line, a maioria são mulheres e meninas com menor probabilidade de usar um telefone, acessar a Internet ou ter habilidades para aproveitar a tecnologia digital. https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2022/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2022.pdf?utm_source=website&utm_medium=download-button&utm_campaign=gender-gap-2022*T

