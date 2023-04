Comunicado do Business Wire :Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

O Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ("Grupo Aval" ou a "Empresa") (NYSE: AVAL; BVC: Ações com direito a voto: GRUPOAVAL, Ações sem direito a voto: PFAVAL), anunciou a apresentação de seu Formulário 20-F para o ano concluído em 31 de dezembro de 2022, junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission - SEC).

O Formulário 20-F do Grupo Aval pode ser acessado ao acessar o site da SEC em www.sec.gov ou na seção de Relações com Investidores do site da Empresa em www.grupoaval.com. Além disto, os acionistas podem receber uma cópia impressa das demonstrações financeiras auditadas da Empresa em IFRS apresentadas em nosso Formulário 20-F, ou um Formulário 20-F 2022 completo, incluindo demonstrações financeiras auditadas em IFRS, gratuitamente, ao solicitar uma cópia à equipe de Relações com Investidores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230414005349/pt/

Contato

Relações com Investidores do Grupo Aval At. Andrea Arévalo Camargo Gerente de Planejamento Estratégico e Relações com Investidores [email protected] Tel.: +57 - 6017433222

