Brasileiro acusado de matar gendarme na Guiana Francesa segue para prisão provisória

O brasileiro acusado de matar a tiros um gendarme na Guiana Francesa durante uma operação contra o garimpo ilegal de ouro foi levado na quinta-feira para a ilha de Martinica e colocado em prisão provisória, informou o Ministério Público.

O jovem de 20 anos, detido no sábado, compareceu a uma audiência com um juiz de instrução em Fort-de-France, que o acusou dos crimes de homicídio doloso em grupo organizado e associação criminosa.

O suspeito está em regime provisório no centro penitenciário de Ducos, na Martinica.

O brasileiro foi detido no sábado na selva da Guiana, após anunciar que pretendia se entregar.

"Esta estava em uma situação bastante precária na selva", disse Clarisse Taron, procuradora de Fort-de-France, no início da semana.

O gendarme francês Arnaud Blanc, 35 anos, foi morto a tiros no dia 25 de março quando participava de uma operação contra a extração ilegal de ouro na jazida de Dorlin, localizada no centro do território francês na América do Sul, que faz fronteira com o Brasil e Suriname, onde esta atividade ilegal é uma fonte de contaminação significativa.

Em uma cerimônia de homenagem no dia 31 de março, o presidente francês, Emmanuel Macron, honrou a memória de um homem "sorridente e livre", de um "soldado da lei".

