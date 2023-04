Brasileira Emily Lima é a nova treinadora da seleção feminina do Peru

A ex-treinadora de Brasil e Equador, a brasileira Emily Lima, vai comandar a seleção peruana de futebol feminino, informou a federação peruana (FPF) nesta sexta-feira.

"Temos o prazer de trazer uma profissional de grande prestígio no futebol feminino mundial, ela já foi técnica do Brasil e do Equador. Temos certeza que ela fará com as jogadoras um trabalho que vai deixar uma marca", disse à imprensa Agustín Lozano, presidente da FPF.

Emily, de 42 anos, que trabalhará com uma comissão técnica exclusivamente feminina, substituirá o técnico peruano Conrad Flores.

"A Federação assume um compromisso muito importante neste caso", destacou a brasileira, que em 2016 se tornou a primeira mulher a treinar uma seleção feminina principal no Brasil.

No comando da Amarelinha, ela venceu o Torneio Internacional de Seleções. Em 2019, assumiu as rédeas da seleção equatoriana, com a qual disputou sem sucesso a Copa América do ano passado, na Colômbia.

"O futebol feminino é a minha vida e toda a comissão técnica que está caminhando comigo, chegamos aqui com muita vontade de trabalhar", disse Emily Lima em declarações divulgadas pela FPF.

"Temos de conseguir mudar a mentalidade das jogadoras, mas também das pessoas que vão trabalhar perto de nós. Trabalhando juntos, vamos atingir os nossos objetivos e, pouco a pouco, mudar o futebol feminino", acrescentou.

