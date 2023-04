Bombardeio russo deixa oito mortos em cidade do leste da Ucrânia

Pelo menos oito pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um bombardeio russo contra um edifício residencial nesta sexta-feira (14) na cidade de Sloviansk, no leste da Ucrânia, informou o governador da província de Donetsk.

Sloviansk fica na parte da província que ainda é controlada pelo governo ucraniano, próxima da área ocupada pela Rússia.

"Vinte e uma pessoas pessoas ficaram feridas e oito morreram", disse o governador Pavlo Kirilenko à televisão ucraniana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as vítimas está um menino de dois anos, que morreu pouco depois de ser retirado dos escombros do edifício, segundo as autoridades.

"O menino morreu na ambulância", declarou Daria Zarivna, conselheira do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no aplicativo Telegram.

O próprio mandatário havia denunciado anteriormente um "bombardeio brutal" de edifícios residenciais em Sloviansk.

De acordo com uma mensagem anterior de Kirilenko, publicada no aplicativo Telegram, o ataque aconteceu por volta das 18h locais (12h em Brasília). No texto, o governador indicou que havia muitas pessoas sob os escombros.

Repórteres da AFP no local viram socorristas buscando sobreviventes no último andar de um edifício construído durante a era soviética e colunas de fumaça preta que emergiam de imóveis em chamas do outro lado da rua.

"Eu moro na outra ponta da rua e estava cochilando quando ouvi esta enorme explosão e saí correndo do meu apartamento", contou à AFP Larissa, uma mulher de 59 anos.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Nos últimos meses, a ofensiva se concentrou no leste e particularmente em torno da cidade de Bakhmut, onde os mercenários do Grupo Wagner tentam avançar rumo ao centro da localidade.

"Os grupos de assalto do Wagner realizam operações de alta intensidade para tomar os bairros da parte ocidental da cidade de Artiomovsk", o nome russo de Bakhmut, indicou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

bur/gw/js/avl/aa/rpr/mvv

Tags