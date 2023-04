Aproximadamente 18 mil vacas são mortas durante incêndio em fazenda nos Estados Unidos

Um incêndio ocorrido em em uma fazenda na cidade de South Fork Dairy, no estado norte americano do Texas, deixou cerca de 18 mil vacas mortas e uma pessoa ferida. O fogo que atingiu o espaço foi ocasionado por uma explosão.

De acordo com a Associated Press, Salvador Rivera, xerife do condado onde se encontra a fazenda, a explosão e o fogo podem ter sido causados por um problema em um equipamento elétrico instalado no espaço.

Em nota, Sid Miller, Comissário para a Agricultura do Texas, apontou que o incêndio na fazenda foi o maior já registrado na história do estado. “A limpeza e a investigação devem levar algum tempo”, pontuou.

Esse foi o pior incidente do tipo desde 2013, segundo disse o Animal Welfare Institute in Washington, D.C. ao canal CBS MoneyWatch.

