Wes Anderson, Ken Loach e Wim Wenders disputarão a Palma de Ouro em Cannes

Wes Anderson, Ken Loach e Wim Wenders são alguns dos diretores que disputarão a Palma de Ouro na 76ª edição do Festival de Cannes, anunciou nesta quinta-feira o diretor geral do evento, Thierry Frémaux.

O cineasta americano Martin Scorsese também pode entrar na mostra oficial competitiva com seu novo filme, "Killers of the Flower Moon", que já foi anunciado para o festival, acrescentou Frémaux em uma entrevista coletiva.

