Suspeito de vazamento de documentos do Pentágono é preso (imprensa)

Os Estados Unidos prenderam, nesta quinta-feira (13), no nordeste do país, um suspeito no caso dos documentos sigilosos americanos que vazaram na internet, reportaram diferentes veículos de imprensa, quando a investigação parecia apontar para um jovem membro da Guarda Nacional Aérea.

O FBI prendeu um homem identificado pelas autoridades como membro da Guarda Nacional Aérea de Massachusetts, reportou a ABC News. A CNN transmitiu imagens de North Dighton, Massachusetts, mostrando um indivíduo detido com as mãos nas costas, enquanto entra em um veículo sem identificação.

