Sobe para 24 número de migrantes afogados na costa da Tunísia

Mais 14 corpos de migrantes da África subsaariana foram recuperados na costa da Tunísia, elevando para 24 o total de mortos no naufrágio de uma embarcação que tentava chegar à Europa de forma clandestina - informou a Guarda Costeira local nesta quinta-feira (13).

Ontem, a Guarda Costeira já havia anunciado a recuperação de dez corpos de migrantes da África subsaariana, após o naufrágio na terça-feira, no Mediterrâneo, na costa de Sfax, centro-leste da Tunísia.

Os corpos dos outros 14 migrantes, incluindo seis mulheres e o capitão tunisiano do barco naufragado, foram recuperados durante as operações de busca realizadas pela Guarda Costeira, disse o porta-voz da Guarda Nacional da Tunísia em um comunicado divulgado hoje.

Ele anunciou ainda que 41 migrantes tunisianos, entre eles cinco mulheres e nove crianças, foram resgatados no litoral de Sousse, no leste do país.

Dezenas de migrantes procedentes da África subsaariana morreram nas últimas semanas na costa da Tunísia, nos naufrágios das embarcações improvisadas que os transportavam clandestinamente para a Europa.

A Tunísia tem partes do litoral localizadas a menos de 150 km da ilha italiana de Lampedusa.

