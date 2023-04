Piloto Craig Breen morre durante reconhecimento do Rali da Croácia

O piloto irlandês Craig Breen (Hyundai) morreu em um acidente durante o reconhecimento da próxima corrida do Mundial WRC, o Rali da Croácia (20-23 abril), anunciou sua equipe em nota nesta quinta-feira (13).

Segundo as autoridades croatas, o acidente ocorreu perto da cidade de Zlatar, no norte do país. "O carro saiu da estrada e atingiu um poste de madeira", informou a Polícia em um comunicado. Não há mais informações sobre o ocorrido.

Breen, de 33 anos, que já tinha pilotado para a Hyundai entre 2019 e 2021, disputava nesta temporada apenas parte das provas do Mundial, revezando-se no volante com o espanhol Dani Sordo.

Em fevereiro, ele chegou em segundo no Rali da Suécia, a segunda corrida da temporada. O Rali da Croácia seria sua segunda prova do ano. Ele não participou da prova inaugural, na mítica Monte Carlo, nem do Rali do México, a terceira do ano, deixando seu lugar para Sordo.

Era o sexto do Mundial antes do Rali da Croácia, quarta prova da temporada, de um total de 13.

"Com profunda tristeza, a Hyundai Motorsport confirma que o piloto Craig Breen perdeu a vida hoje em um acidente durante um reconhecimento para o Rali da Croácia", escreveu a equipe sul-coreana em um comunicado curto.

"O copiloto James Fulton saiu ileso deste acidente, sofrido logo após o meio-dia", acrescentou a Hyundai, que não fará "mais comentários no momento".

Breen não venceu nenhuma corrida no Mundial, mas subiu nove vezes ao pódio entre 2016 e 2023, com seis segundos lugares e três terceiros.

O irlandês ficou em sétimo lugar no Mundial de 2022, após subir ao pódio duas vezes, em Monte Carlo (3º) e Itália (2º).

