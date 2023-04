Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 13 de abril às 4h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade de Bakhmut, que as forças russas buscam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Ucrânia com localização e número das vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 123 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da Ucrânia localizando os mortos em combate desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 122 mm) - Atualização disponível

* Taiwan-tecnologia-telecomunicações-conflito-China: mapa com os cabos submarinos que conectam a ilha de Taiwan com as lhas Matsu, que foram cortados em fevereiro de 2023. (135 x 93 mm) - Disponível

* ASaudita-Irã-Síria-diplomacia: mapa do Irã e da Arábia Saudita. (135 x 128 mm) - Reenvio disponível

* Irã-protestos-mulheres-justiça-direitos: número de pessoas executadas por ano no Irã desde 2008 segundo as organizações Iran Human Rights e Together Against the Death Penalty. (89 x 67 mm) - Disponível

* França-investigação-incêndio: mapa da cidade de Marselha, no sudeste da França, localizando a rua na qual ocorreu o desabamento de um edifício no domingo.(89 x 82 mm) - Disponível

* China-indicador-exportações-comércio: evolução mês a mês das exportações e importações da China, desde 2021. (44 x 62 mm) - Atualização disponível

* GB-inflação-economia-política-PIB: evolução mensal do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido. (44 x 67 mm) - Atualização disponível

* Cannes-cinema-França-seleção: filmes na competição pela Palma de Ouro na 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que acontece de 16 a 27 de maio. (135 x 115 mm) - Disponível

* Bolívia-orgânico-meio-ambiente: distribuição da árvore que produz a castanha-do-pará e características da semente. (90 x 75 mm) - Acompaha vídeorrelato de Martín SILVA - Disponível

* Agricultura-alimentação-economia-mulheres-saúde-indústria-discriminação-ONU: porcentagem da mão de obra com direitos de propriedade e direitos garantidos sobre a terra de cultivo - homens ou mulheres - por continente. (89 x 106 mm) - Disponível

* Espaço-Europa-JUICE:

1/ Dados sobre as luas geladas de Júpiter: Ganimedes, Europa e Calisto, que a missão JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) da Agência Espacial Europeia (ESA) vai explorar. (180 x 93 mm) - Atualização disponível

2/ Dados sobre a sonda Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) da AgÊncia Espacial Europeia (ESA), cujo lançamento está previsto para 14 de abril. (135 x 108 mm) - Atualização disponível

- Fbl-EUR-Liga-Campeões:

1/ Resultados das partidas de ida das quartas de final da Liga dos Campeões 2022-2023. (89 x 74 mm) - Disponível

2/ Artilheiros da Liga dos Campeões 2022-2023, a partir de 4 gols. (45 x 184 mm) - Atualização disponível

