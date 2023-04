PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL CHINA LULA: Brasil está "de volta", diz Lula em visita à China

EUA ABORTO JUSTIÇA: Tribunal autoriza temporariamente a pílula abortiva

XANGAI:

Brasil está 'de volta', afirma Lula durante visita oficial à China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (13) que o país está "de volta" ao cenário internacional, no início de uma viagem à China para falar sobre o conflito na Ucrânia e investimentos.

XANGAI:

Dilma Rousseff toma posse como presidente do banco dos BRICS

A ex-presidente brasileira Dillma Rousseff assumiu nesta quinta-feira (13) o comando do Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, em uma cerimônia em Xangai que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

WASHINGTON:

Tribunal dos EUA autoriza temporariamente a pílula abortiva sob regras rígidas

Um tribunal federal dos Estados Unidos decidiu na noite de quarta-feira (12) manter temporariamente a pílula abortiva disponível, mas sob regulamentação mais rígida, enquanto o litígio continua sobre sua aprovação.

NOVA YORK:

Começa julgamento por difamação contra Fox News nos EUA

Um processo por difamação contra a Fox News movido pela fabricante de máquinas de votação Dominion começou nesta quinta-feira (13) e será um teste ao direito à liberdade de expressão nos Estados Unidos.

WASHINGTON:

Fonte de vazamento de documentos do governo americano trabalhou em base militar, afirma jornal

A pessoa por trás do vazamento de documentos confidenciais do governo americano trabalhou em uma base militar e compartilhou o material em um grupo privado online, informou o jornal The Washington Post.

ASSUNÇÃO:

Acusação dos EUA sobre corrupção invade campanha eleitoral do Paraguai

A acusação de corrupção feita pelos Estados Unidos contra dois dos principais líderes do partido governista no Paraguai, o Colorado, caiu como uma bomba no centro da campanha eleitoral, na qual o candidato da situação, Santiago Peña, disputará a presidência do país com o opositor Efraín Alegre, em 30 de abril.

CARACAS:

'É a única forma de ter paz' - TPI avalia levar a Venezuela ao banco dos réus

Mortes em protestos, torturas, execuções extrajudiciais... A investigação, pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), de crimes contra a humanidade na Venezuela se aproxima de um momento crucial: em 20 de abril vence o prazo para a corte, sediada em Haia, analisar os testemunhos.

PARIS:

França vive últimos protestos antes de decisão importante sobre reforma da Previdência

Os franceses voltaram a protestar nesta quinta-feira (13) contra a impopular reforma da Previdência do presidente liberal Emmanuel Macron, em uma última tentativa de fazer pressão um dia antes da decisão crucial do Conselho Constitucional.

PARIS:

Os 70 anos de Brigitte Macron, a fiel conselheira do presidente francês

Elegante e discreta, a "primeira-dama" francesa, Brigitte Macron, completa 70 anos nesta quinta-feira (13), depois de quase seis anos como a conselheira mais próxima do presidente Emmanuel Macron.

NOVOHRYHORIVKA:

Agricultores arriscam suas vidas em plantações na Ucrânia

Vitaly Sydor, um agricultor no sul da Ucrânia, decidiu passar um detector de metais no solo antes de começar a plantar porque os campos, segundo ele, ainda estão cheios de projéteis russos.

SEUL:

Coreia do Norte testa 'novo tipo' de míssil, afirma Coreia do Sul

A Coreia do Norte testou nesta quinta-feira (13) um "novo tipo" de míssil balístico que possivelmente utiliza combustível sólido, uma tecnologia pretendida há muitos anos pelo regime de Kim Jong Un, afirmou o exército da Coreia do Sul.

PARIS:

ONGs denunciam aumento das execuções no Irã como tentativa de intimidação

Ao menos 582 pessoas foram executadas por enforcamento no Irã em 2022, um número 75% maior que os 333 registrados em 2021, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (13) por organizações de defesa dos direitos humanos, que denunciam uma "máquina de execução para espalhar o terror".

TÓQUIO:

G7 se reúne no Japão, em meio às divisões na luta contra mudança climática

Os ministros de Energia e Meio Ambiente dos países do G7 se reúnem no Japão neste fim de semana, mas, em meio às opiniões divergentes sobre quando abandonar as energias fósseis, as chances de adotarem medidas contundentes contra a mudança climática são pequenas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Cannes tem nomes consagrados e recorde de diretoras na disputa pela Palma de Ouro

Estrelas de Hollywood e do cinema europeu, como Wes Anderson e Ken Loach, assim como seis diretoras, um recorde para o evento, disputarão a Palma de Ouro na 76ª edição do Festival de Cannes. A lista também inclui o filme mais recente do diretor brasileiro Karim Aïnouz, "Firebrand".

(França Cannes festival gente cinema, 630 palavras, já transmitida)

PARIS:

Os filmes na mostra oficial do 76º Festival de Cannes

A 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes acontecerá de 16 a 27 de maio, com 19 filmes na disputa pela Palma de Ouro.

(Cannes França gente cinema, 750 palavras, já transmitida)

SÃO PAULO:

Palmeiras inicia defesa do cobiçado título do Brasileirão, que começa neste fim de semana

O Palmeiras começa neste fim de semana a difícil tarefa de defender o título do Campeonato Brasileiro contra adversários poderosos, ainda que em crise, como o Flamengo, e outros que buscam surpreender, como Atlético Mineiro e Fluminense.

